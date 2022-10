Een relaxstoel alleen voor ouderen? Welnee!

Waarschijnlijk is uw vrouw in de war met een zogenaamde sta-op stoel. Niet dat daar iets mis mee is; ze hebben simpelweg een elektromotor die de stoel omhoog laat komen en iets doet kantelen waardoor het gemakkelijk is om op te staan. En dat is inderdaad vooral fijn als je wat ouder bent.

Een relaxstoel daarentegen is voor alle leeftijden en ze bestaan in alle stijlen: landelijk, modern of industrieel. Het is de oude luie stoel maar dan in een modern jasje. Soms hebben ze ook een elektromotor waarmee de stoel in diverse standen kan worden gezet of een massagefunctie kan worden geactiveerd. Er bestaan ook varianten met een hocker ofwel voetenbank. Ze heten trouwens ook wel loungestoel; misschien kan deze eigentijdse benaming uw vrouw meer bekoren…