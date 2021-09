Lezersvraag: hoe voorkom ik maden in de afvalbak?

K. Kersten: „Ondanks schoonmaak van de restafvalbak met water, bleekmiddel, etc. vinden we elke keer weer maden. Lavendeltakken toevoegen helpt niet. Al het restafval zit in plastic zakken, dus niet los.”

Zamarra: Maden zijn te voorkomen door het restafval zo droog mogelijk te houden. Gooi nu en dan een handje stro (dierenwinkel) of zaagsel tussen de resten en zet de bak niet in de volle zon. Schoonmaken met bleek zal niet helpen. Vervang de lavendeltakken door klimop (hedera), wat giftig voor maden is.

