Recept van de dag: bloemkool in linzenjas

Nodig voor 4 personen:

•250 gr rode linzen

•1 grote bloemkool of twee kleintjes

•3 sneden oud brood

•1 ui

•2 tenen knoflook

•1 theel nootmuskaat

•1 eetl kurkumapoeder

•125 gr bloem

•zout en peper

•olie om in te bakken

Bereiding:

Gebruik die kleine rode linzen. Week ze een hele nacht en giet ze af. Laat goed uitdruppelen in een zeef. Verdeel de bloemkool in roosjes. Kook ze drie minuten in zout water. Giet af, en spoel af met koud water.

Nu de keukenmachine aan. Doe er het brood in, maal door, ui, knoflook erbij, de linzen, laat draaien en draaien. Nootmuskaat, kurkuma erbij. En nu de bloem. Tot alles prachtig fijn is. Roer nu het water onder door. Breng dit beslag nog even op smaak met wat zout en peper.

Maak de olie vast heet in diepe koekenpan. Haal de bloemkoolroosjes even door wat bloem, dan door het linzenbeslag en bak ze knapperig bruin in de hete olie. Met drie, vier tegelijk, en een minuut of drie per keer. Laat uitlekken en serveer.

Schitterend naast champignons in sherrysaus of Spaanse kleine gehaktballetjes.