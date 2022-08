Nieuw uit Zeeland: de mosselburger!

Hoe komt iemand erbij om burgers van mosselen te maken? We vragen het Rem van den Bosch, fotograaf/kunstenaar van huis uit, die zich tijdens zijn werk in de hele wereld bewust werd van de impact van mensen op onze natuur.

„Ik verbleef voor mijn fotoboeken bij verschillende Amerikaanse inheemse volkeren die me hebben geleerd dat we ons bewust moeten zijn van de impact die ons handelen heeft en de gevolgen hiervan voor volgende generaties. Als je een boodschap wilt overbrengen, dan doen de indianen dit door middel van verhalen, liedjes en dans. Bij ons in het westen doen we dat met kunst, muziek en eten/drinken. Het is een onderschatte kans om iets kunnen aankaarten.”

„Hoewel ik alleen duurzaam en biologisch vlees eet, zijn het dierenleed en de negatieve impact op het milieu niet meer te overzien”, stelt Rem van den Bosch. „Ik kwam een paar jaar geleden in contact met de schaal- en schelpdierensector in Yerseke. Ik constateerde dat de groep mensen die mosselen eet, enorm aan het vergrijzen is. Jonge mensen eten al helemaal geen mosselen meer.”

Rem en zijn compagnon, chef-kok Tim Sinke, hebben daarom een mosselburger ontwikkeld, een compleet nieuw product. „Een langdurig proces. We wilden een Zeeuws product ontwikkelen dat toegankelijk is, dat goed smaakt en waarvan de jeugd enthousiast wordt.”

Het is uiteindelijk een gepaneerde burger geworden, gevuld met gehakte bodemcultuurmosselen en groenten. „We gebruiken hiervoor mosselen die te klein zijn om te worden verkocht, maar waarvan het vlees we degelijk bruikbaar is.”

Bekijk ook: Zo kweekt men die Zeeuwse mossel

De smaak van de mosselburger is lekker zilt en ziet er aantrekkelijk uit vanwege de gekleurde stukjes wortel en bleekselderij binnenin. Het smaakvolle vocht dat tijdens het koken van de mosselen vrijkomt, is aan de vulling van de burger toegevoegd.

Rem: „Ik zie de mosselburger als een alternatief voor vleesvervangers. Ik heb het hele assortiment van vleesvervangers geprobeerd, maar vind ze zelden lekker. Je blijft ook bepaalde voedingsstoffen missen. Vaak worden er vele smaakstoffen aan toegevoegd.”

Sauzen

Je kunt de mosselburger in de oven doen of in de frituurpan leggen. „In de oven is het belangrijk dat je hem tijdig keert zodat hij gelijkmatig bruin wordt. Ik zou er daarnaast niet al te heftige sauzen op doen, dan mis je die ziltigheid. Zure mayonaise of mosterdmayonaise zou een optie zijn.”

„Maar natuurlijk moet iedereen uiteindelijk zelf beslissen wat ze erop leggen. Sommige chefs die we de burger lieten proberen, zijn helemaal losgegaan met grote gefrituurde uienringen erbovenop!”

De burger is gevuld met gehakte mosselen en groenten zoals wortel en bleekselderij. Ⓒ Michael van Emde Boas

Natuurlijk heb ik die burger zelf geprobeerd, het resultaat smaakt erg goed. Momenteel staat de mosselburger bij diverse horecazaken in Zeeland op het menu, maar deze is inmiddels ook verkrijgbaar bij Sligro en Hanos. De grote droom van Rem en Tim is dat hij uitgroeit tot het equivalent van Kapitein Iglo.

„Omdat ik voor mijn werk in beelden en verhalen denk, hebben we het fictieve personage Seabør ontwikkeld: een kind van de zee, van schelpen op het strand, van mosselen op de pier zoeken en eindeloos zwemmen. In onze prachtige Noordzee.”

„Op zo’n manier bereik je hopelijk een jongere generatie die niet meer zo snel door mosselen wordt afgeschrikt en op latere leeftijd misschien sneller een heerlijk pannetje vol mosselen wil verorberen.”

Daarnaast speelt het feit dat de mosselmarkt onder druk staat van goedkopere exemplaren uit Chili, in Zuid-Amerika. „Ik zou graag een Chileense mosselburger willen maken, maar dan wel ter plekke, in Chili. Het is zonde om dat product een halve wereldreis te laten maken.”

„We hebben in Nederland een hele provincie vol natuurlijke, duurzame vleesvervangers. Ik geloof echt dat Zeeuwse mosselen de toekomst hebben.’