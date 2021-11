Ook woonboten alsmaar duurzamer

„Omdat het op zich staande objecten zijn, kun je woonboten goed zelfvoorzienend maken”, aldus architect Bob Ronday.

Dat kan op verschillende manieren, voegt collega-architect Egbert Duijn toe. „Een goede isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en natuurlijke materialen.”

Ook kun je denken aan een groen dak, een betrekkelijk gemakkelijke manier om een steentje aan het milieu bij te dragen, wat ook nog eens isolatie-voordelen en een leuk aangezicht voor de straat oplevert.

Ruimte

Let daarbij op het gewicht van de beplanting; het dak moet het wel kunnen houden. De uitdaging bij technische oplossingen voor duurzaamheid is vooral de ruimte: een woonboot is vaak immers kleiner, met een beperktere buitenruimte, dan een huis met een ruime tuin.

„Duurzaamheid betekent trouwens ook vaak duurder. Veel mensen willen bijvoorbeeld een warmtepomp in hun boot, want dat is de milieuvriendelijke optie, maar die heb je niet zomaar terugverdiend. Daar moet je keuzes in maken”, aldus Egbert Duijn.

De ’Ark van Kiek’ werd uitgeroepen tot Woonboot van het Jaar.

Ook triple-glas is een optie. Ronday: „Gebruik van triple-glas heeft meerdere voordelen. Ten eerste de beste isolatiewaarde en geluiddemping. Nog een voordeel is dat de binnentemperatuur zowel in de zomer als winter aangenaam blijft: er hoeft minder te worden gestookt, wat op de energierekening bespaart. Door het vele glas haal je de natuur als het ware naar binnen, omdat je op een boot zoveel mogelijk uitzicht wilt hebben.”

Ark

De winnares van de Woonboot van het Jaar-verkiezing 2020 die vorige week werd gehouden, is op het gebied van duurzaamheid haar tijd ver vooruit. De renovatie van de woonark ’Ark van Kiek’ van Kiek van der Poel, naar ontwerp van architect Theo Rooijakkers, gebeurde zoveel mogelijk met duurzame materialen. Zo is er gerecycled materiaal benut en beschikt de ark over zonnepanelen en een warmtepomp. Volgens de jury onderscheidt de ark zich door de ’eigengereidheid, durf en inzet van de maker’.

„Ondanks mijn beperkte budget was een duurzame boot vanaf dag één een absolute eis. Ik woon al mijn hele leven op het water. De natuuromgeving is me op het lijf geschreven”, licht de winnares toe.