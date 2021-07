Dit tiny house in Vinkeveen heeft alle ingrediënten voor een ontspannen en comfortabel verblijf

Robin en Bastiaan hadden al zo’n gevoel op een bijzondere plek te wonen, zo pal aan het water. Vrienden boden opvallend vaak genereus aan graag op hun huis te willen passen. Dat zette Robin en Bastiaan aan het denken: zouden we ons huis in Vinkeveen als vakantiewoning kunnen verhuren?

Nou en of! ’Waar geluk ligt’, zoals de Vinkeveners hun tiny house doopten, heeft alle ingrediënten voor een ontspannen en comfortabel verblijf. Om te beginnen ligt het een lekker eindje lopen, fietsen of varen van de echte bewoonde wereld, in een gemoedelijk recreatiecomplex. We komen helemaal in vakantiesfeer wanneer we zo’n 750 meter over slingerende paadjes en bruggetjes tussen boten en (boot)huizen lopen. Maar goed dat we een duidelijke routebeschrijving hebben gekregen!

Het onderkomen ligt aan een prachtige plek aan het water, een grote gemotoriseerde stalen vlet dobbert uitnodigend aan de steiger om ons naar de Vinkeveense Plassen te varen. Aan de buitenmuur van het schuurtje met daarin vier fietsen hangen ook twee fraaie sup-boards klaar.

In de teakhouten vlonder voor het huis is – heel windvriendelijk – een comfortabele zithoek verzonken. Daarbij een ijzeren open-haardkachel die tot in de late uurtjes warmte garandeert. Net als een grote jacuzzi, waarvan het water al op 40 graden voor ons is voorverwarmd.

"Lamme arm van zwaaien naar bootjes"

De sfeer in het tiny house laat zich nog het beste als ’botanic vintage’ omschrijven. Het is duidelijk te zien dat Robin en Bastiaan het onderkomen helemaal als hun eigen huis hebben ingericht.

Blikvanger is de donkergroene achterwand van de compleet uitgeruste keuken. Kamerplanten zorgen voor een huiselijk gevoel. Een robuuste werkbank is knap omgebouwd tot grote eettafel, met daaromheen werkplaats-krukken. Ze zitten beter dan je zou denken. Verder in de woonkamer een riante hoekbank en een design-draaistoel, met uitzicht op een groot televisiescherm. Liever een bordspelletje doen? We zien onder het tafelblad een hele verzameling.

Wat er verder nog onder het kleine dak past: een mooi afgewerkte badkamer met douche en toilet, twee slaapkamers – één met stapelbed en één met groot tweepersoons bed – en een bergruimte met een wasmachine en een droger.

Valt er dan niets te klagen? Toch wel... Na een uurtje op het terras, aan een hele grote tafel die ooit een turn-brug was, hebben we last van onze arm. Huh? Ja, van het zwaaien naar bootjes die alsmaar voorbij varen.

De kolen gaan op de barbecue en met een glas witte wijn in de hand staren we over het weidse water. Wat een rust. Of beter nog: wat een geluk.

In ’t kort

Inrichting

Comfortabel, compleet en huiselijk, in ’botanic vintage’-sfeer

Locatie

Pal aan het water met groot terras, (zwem)steiger en boot (meerprijs)

Bijzonder

Grote buitenjacuzzi

Praktisch

Prijs 270 euro per nacht, excl. schoonmaakkosten

waargelukligt.nl