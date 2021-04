Hotel van de Week: dit hotel in Renesse weet wat een fietser wil

Dat LEOBBS een fietshotel is, is zo klaar als een klontje. Allereerst de naam: de derde B na Bed & Breakfast staat voor Bike Guide. Ook de hangende fietsen achter de glazen entree zoals een Simplex-’ouwelullenfiets’ van zijn schoonzoon en een Giant Cadex zijn niet te missen.

Dat geldt ook voor de witte Moser – het hart van de echte kenner gaat nu sneller kloppen – in de hal en voor de kunstig opgevouwen wielrenshirts boven de balie. Oké, ze zijn niet allemaal origineel, geeft eigenaar Leo toe, maar het decoreert lekker qua kleur.

Dat decor is robuust industrieel op de juiste manier. Achter alles zit een verhaal dat de enthousiaste Leo maar al te graag vertelt. De balie en veel tafels zijn oude werkbanken, de klodders verf zitten er nog op. Aan de hoge wand op rechts een enorme ’apothekerskast’ met houten laatjes die vroeger werden gebruikt voor bouten, pluggen en scharnieren. Uit het houten kastje waarin vroeger de spijkers zaten, steken nu de informatieve folders.

Fietspassie

Zo goed als alles is afkomstig van zijn oude zaak: 32 jaar lang had Leo een bouwbedrijf, totdat de recessie en de drang naar iets anders hem tot een carrièreswitch deden besluiten. Dat verzorgende had hij altijd in zich en ergens was er ook die droom om ooit een eigen B&B beginnen. Samen met zijn fietspassie zorgde dat ervoor dat hij sinds 2016 het fietshotel beheert. „Geen seconde spijt van gehad.”

Die passie reikt letterlijk ver: tien dagen door Togo, een week door het Atlasgebergte, 150 kilometer door de woestijn, sneeuwfietsen door Oostenrijk... Toch net iets anders dan door Renesse met de e-bike die hij naast gewone fietsen en fatbikes (met dikke banden voor het strand) verhuurt.

Twaalf kamers telt de BBB, eenvoudig maar functioneel ingericht, met een goed bed (met erboven een fietsposter) en prima douche. Het enige essentiële voor fietsers, nietwaar? Ze worden aangeduid met cijfers gevormd door kettingschakels, weer zo’n leuke verwijzing. De toiletten in de lobby worden gekenmerkt met een mannetjes- en vrouwtjesfiets; met alle details zit het wel goed.

Fatbike

Er zijn twee studio’s waar een eigen maaltijd kan worden gemaakt, al geniet Leo het meest wanneer iedereen, in normale omstandigheden, aan de aan elkaar geschoven tafels in de lounge eet. Bij koud weer gaat de haard aan en ’s zomers de barbecue op het terras.

Binnen tien minuten fiets je naar het wijde strand van Renesse, al is de trotse Zeeuw ook als bike guide in te huren en neemt hij je mee voor een fatbike-toer. Eenmaal terug een Leo’s Blondje of Leo’s Dubbel Gelukje erbij. Want hij heeft ook zijn eigen gebrouwen biertjes. Leo weet overduidelijk wat een fietser wil.

In ’t kort

Interieur

Robuuste meubelen waar een verhaal achter zit, relaxstoelen en bank in de lounge en een houthaard in het midden.

Locatie

In een woonwijk, aan de rand van het centrum, op fiets- (10 minuten) en loopafstand (20 minuten) van het duinlandschap en het strand.

Service

Leo is de perfecte gastheer: gastvrij, enthousiast en altijd in voor een praatje of advies voor restaurants of andere activiteiten in de buurt.

Praktisch

Vanaf ongeveer 65 euro voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt, leobbb.nl.