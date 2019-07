’Wij gaan naar Frankijk en nemen mee...’

Wie

Petra (56), Daan (61), Gabrielle (25) en Bradley (16) Verbeeke uit Rhoon (Z-H)

Waarheen: Jura, Frankrijk

Hoe lang: 8 dagen

Accommodatie: stacaravan

Petra: „We gaan voor de tweede keer naar de Jura in Frankrijk. Een heerlijke plek met veel natuur. Niet voor niets hebben we onze kajakken meegenomen.

Waarschijnlijk wordt het goed weer, zodat we lekker met de boot het meer op kunnen. We willen in ieder geval elke dag dingen ondernemen. Een lange wandeling staat bijvoorbeeld op de planning. Je kunt wel zeggen dat we van actieve vakanties houden. Voor de zekerheid hebben we ook een opblaastent bij ons. Dan slaap je net iets dichter bij de natuur dan in een caravan.

Op vakantie koken we eigenlijk altijd zelf, maar we willen ook zeker een paar keer uit eten.

In de achterbak staat een koelkastje met de hoognodige dingen. Omdat we vanavond laat pas op de bestemming aankomen, is de auto volgeladen met allemaal lekkere dingen: tompoezen, poffertjes, drinken, broodbeleg.

Zo hoeven we vanavond niet nog eens op zoek naar een supermarkt of restaurant. Dat kunnen we de volgende dag op ons gemak doen. Al kan ik niet met zekerheid zeggen dat alles niet al op zal zijn voordat we op de camping zijn!”