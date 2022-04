10 voedingsmiddelen die jouw metabolisme versnellen

Metabolisme is een ander woord voor stofwisseling. Het proces van aanvoer van bouwstoffen en afvoer van afvalstoffen. Simpeler gezegd: het proces zorgt ervoor dat voeding in energie wordt omgezet, zodat je lichaam het kan gebruiken.

Leeftijd, lengte, natuurlijke spiermassa en vetpercentage hebben invloed op je stofwisseling. Maar wees gerust, jij kunt er ook zelf invloed op uitoefenen. Onthoud deze tien voedingsmiddelen die je metabolisme en daarmee ook het afvallen versnellen.

Voedingsmiddelen die je metabolisme versnellen

Uit een recent onderzoek van Medical News Today komt naar voren dat het nuttigen van specifieke voedingsmiddelen – waaronder eieren, groene thee en koffie – een belangrijke rol spelen bij de stofwisseling. Sterker nog, sommige producten zouden de stofwisseling versnellen, zodat je minder snel obesitas ontwikkelt, meer calorieën verbrandt en gewicht verliest.

Mooi meegenomen: de meeste voedingsmiddelen die zijn onderzocht zijn goedkoop en bijna altijd beschikbaar. De onderstaande tien voedingsmiddelen versnellen je stofwisseling, waardoor je op natuurlijke wijze kunt afvallen.

1. Eieren

Eiwitrijke voedingsmiddelen zoals eieren hebben de mogelijkheid om het afvallen te versnellen. Je stofwisseling werkt dus optimaal als je regelmatig een eitje tikt. De reden dat je door het eten van eieren kunt afvallen, is eenvoudig te verklaren. Vetten en koolhydraten kunnen door het lichaam eenvoudig verteerd worden en kosten dus naar verhouding weinig energie. Het verteren van eiwitten is een stuk arbeidsintensiever. Je lichaam heeft er dus meer energie voor nodig, waardoor je afvalt.

Dat het werkt blijkt ook uit onderzoek. Mensen die 29 procent van hun totale aantal calorieën uit eiwit halen, hebben een beter functionerend metabolisme dan mensen die slechts 11 procent uit eiwit halen.

2. Lijnzaad

Lijnzaad staat bekend als het ‘functionele voedsel’. Het is rijk aan eiwitten, vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen die je metabolisme stimuleren. Met andere woorden, lijnzaad helpt om aandoeningen te voorkomen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Een recente studie uit 2019 laat zien dat de werking van het metabolisme toenam bij muizen die lijnzaad aten.

Volgens de wetenschappers is dit het directe gevolg van het gegeven dat lijnzaad vezels, eiwitten, omega-3 vetten en antioxidanten bevat. Het bewuste onderzoek concludeert daarnaast dat het zelfs mogelijk is dat lijnzaad een positieve invloed heeft op het bestrijden van ziektes als artritis, auto-immuunziekten, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische aandoeningen en osteoporose. Supergezond dus, en handig tijdens het afvallen.

3. Linzen

Volgens een studie uit 2016 blijkt dat het eten van linzen en peulvruchten cruciaal is bij het voorkomen en behandelen van het metabool syndroom. Linzen zijn ook rijk aan eiwitten en vezels, zodat ze ook een positieve invloed hebben op het maag- en darmstelsel. Erg belangrijk als je wil afvallen.

4. Spaanse peper en paprika

Houd je van lekker pittig eten, zorg dan voor een flinke voorraad hete pepers. Ze hebben niet alleen een positieve impact op het metabolisme, maar zorgen ook voor een vol gevoel. Dit effect wordt veroorzaakt door de stof capsaïcine. Dit stofje zorgt ook voor de pittige smaak van de peper.

Lees hier meer over afvallen door extra pepertjes te eten.

5. Koffie

Goed nieuws voor de liefhebbers van het zwarte goud: als je wil afvallen, kun je gewoon koffie blijven drinken. Je raadt het al, cafeïne is daar verantwoordelijk voor. Dat goedje stimuleert namelijk de stofwisseling.

Mocht je denken dat het ook zo werkt bij de cafeïnevrije varianten, dan kom je bedrogen uit. Dan gaat het dus niet werken, net zo min als in de situatie dat je room en suiker toevoegt aan het zwarte goud.

6. Groene thee

Is koffie niet echt je ding en kijk je er al tegenop op dat zwarte spul met tegenzin te consumeren? Natuurlijk doe je er alles voor om je figuur weer goed te krijgen en gelukkig kan dat ook met groene thee.

Een onderzoek uit 2013 suggereert dat het drinken van 4 kopjes groene thee per dag een behoorlijke verlaging van het lichaamsgewicht en het BMI (Body Mass Index) onder kan geven. Genoeg reden om het uit te proberen.

7. Gember

Je houdt ervan of juist helemaal niet. Gember is al eeuwenlang bekend om zijn geneeskrachtige werking. De gezondheidskoning der voedingsmiddelen verhoogt de lichaamstemperatuur, stimuleert je metabolisme en het helpt je om de eetlust onder controle te houden.

Een onderzoek uit 2018 over de studies rondom gember wees uit dat er positieve effecten waren bij mensen met overgewicht. Uiteraard betekent dat niet dat gemberbier gezond is, het hoge suikergehalte zorgt juist voor een averechts effect. Gemberthee is top, net als geraspte gember door eten.

8. Paranoten

Dat paranoten gezond zijn weet je wellicht al, maar dat ze ook kunnen helpen bij het afvallen, is wellicht nieuw. Het is een van de voedingsmiddelen die rijk zijn aan selenium, een mineraal dat betrokken is bij de werking van je stofwisseling, de voortplanting en de immuunfunctie.

Als bonus bevatten paranoten ook eiwitten en gezonde vetten die je een vol gevoel kunnen geven. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plek: eet er niet te veel van. De echte paranoten uit Brazilië bevatten namelijk 68 – 91 microgram aan selenium, ver boven de geadviseerde limiet van 55 microgram per dag. Oppassen dus.

9. Broccoli

Van glucoraphanin heb je wellicht nog nooit gehoord, maar dat gaan we vandaag veranderen. Het is namelijk een stofje dat we in broccoli aantreffen. Je raadt het al, ook dit hebt een gunstige invloed op je metabolisme.

Het reset je lichaam als het ware en pakt tevens het vetgehalte in je bloed aan. Het resultaat is een vermindering van het risico op ziekten en overgewicht.

10. Donkere bladgroenten

Ben je vegan, dan ben je waarschijnlijk dol op onze laatste tip: donkere bladgroenten. Spinazie en andere bladgroenten bevatten een hoog gehalte aan ijzer wat op zijn beurt weer invloed heeft op je stofwisseling.

Voordat je dolenthousiast een schaal met donkere bladgroente gaat vullen en opeten, is het misschien handiger om het te verwerken tot een frisse salade met ei. Het ijzergehalte stimuleert je stofwisseling.