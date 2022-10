Column Babette: Ik heb last van verbouwdrang

In deze VRIJ die in het thema van wonen staat, vertellen mensen hoe fijn ze het vinden dat ze nog altijd in hun geboortehuis wonen.

Ik moet daar niet aan denken.

Zelfs niet nu mijn geboortehuis, 55 jaar geleden niet meer dan een armoedige zolder met een ’platje’, wordt aangeprezen als ’een waanzinnig penthouse met dakterras in een van de meest geliefde wijken van Amsterdam-Oost’.

Natuurlijk, het is heerlijk om te lezen hoe deze mensen genieten van de kalmte en mooie herinneringen en hoe fijn ze het vinden dat alles nog zoals toen is.

Maar precies daar wringt voor mij de schoen.

Gemiddeld verhuizen mensen zeven keer in hun leven. Ik ben al twaalf keer verhuisd.

Hoewel ik nu op een droomplek woon, weet ik niet of dit ons laatste huis is.

Ik heb namelijk last van verbouwdrang én verhuislust. Als een huis helemaal af is, gaat het kriebelen.

Daarnaast ben ik verslaafd aan de speurtocht naar leuke, verwaarloosde huizen. Zo kijk ik elke dag op Funda.

Meestal droom ik dan weg, denk na over welke geweldige dingen je met zo’n klushuis kunt doen.

Maar om de paar jaar kom ik iets tegen waarvan ik weet dat het helemaal ons huis is. En hup, daar gaan we weer: inpakken, plannen maken en verbouwen.

Verhuizen wordt als een van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven gezien. Omdat zo’n grote verandering energie vreet. Je voelt je ontheemd, er is angst voor spijt en de enorme to-do-lijst. Dat mensen in de regel zo min mogelijk verhuizen, is dan ook niet verwonderlijk.

Mijn vriend gaat doorgaans wel mee in die onrustige hobby van me. Maar inmiddels is hij er ook wel klaar mee. En toch...

Eerder dit jaar betrapte hij me toen ik gluurde op Idealista, de Spaanse Funda.

Ik hoorde een diepe zucht, maar vijf minuten later ook de nieuwsgierigheid in zijn vraag waar ik naar keek. Een piepklein vakantie-klushuisje. Omdat er altijd iets te dromen moet overblijven.

Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl