Mijn coronamaatje&ik: ’Ik heb er een vriendin voor het leven bij!’

Naam: Ananda de Jager (27), een Nederlandse in Brussel

Coronamaatje: Catherine Baggio (29)

„Tijdens de eerste volledige lockdown in Brussel maakte ik een wandeling en kwam ik mijn collega Cat tegen. Ik was verbaasd; woonde ze echt zo dichtbij? Ik stelde voor om een keer afhaalkoffie te halen en een wandeling te maken. Ik zat immers ver van familie en we hadden af en toe al wat projecten samengedaan.

Ik vond de lockdown mentaal gezien erg zwaar, ik was nog aan het herstellen van mijn eetstoornis, ik was ver van familie, alle controle was weg. Wandelen met Catherine bracht alles in perspectief. Ze heeft zo'n fijne natuurlijke energie waar je enorm blij en rustig van wordt. Ze is een prachtig persoon. Door te wandelen voelde ik me minder 'opgesloten' binnen en door het samen met iemand te doen, kon ik praten over van alles en nog wat.

Het heeft een wereld van verschil gemaakt. Catherine heeft me zo vaak geholpen, is mijn knuffelcontact en we hebben zo enorm gelachen, gehuild. Zonder haar waren alle lockdowns een stuk moeilijker en eenzamer geweest. We vaken ons vaak af waarom we niet eerder vriendinnen zijn geworden, alles klopt en we hebben zoveel overeenkomsten. Het is fijn om te beseffen wat voor enorme support we voor elkaar waren en zijn. We zijn nog steeds mega blij om elkaar te zien en te wandelen.

Het heeft me geleerd dat je niet ver weg hoeft te gaan om bepaalde mensen en vriendschappen tegen te komen; soms zijn ze dichterbij dan je denkt. En ook dat hoe lang je iemand ook kent, als de omstandigheden veranderen kan er alsnog iets zoals een vriendschap ontstaan.

Catherine is open, liefdevol, rustig, en brengt dingen in perspectief. Ze is alles wat je kan wensen in een coronamaatje en vriendin: ze biedt een luisterend oor, ze ziet zo door je heen als het moeilijk gaat en daarnaast is ze ook altijd in voor leuke of gekke momenten. Ik heb er een vriendin voor het leven bij!”

