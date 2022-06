Geluid in je huis isoleren; dat kan dus ook met planten

Er zijn legio manieren om je huis te isoleren. Bijvoorbeeld met de populaire akoestische houten panelen. Een enkel strategisch geplaatst paneel kan al voor een betere akoestiek of geluidsdemping zorgen. Daarnaast is textiel een materiaal dat geluid vangt, goed om te weten bij de aanschaf van een nieuwe bank. Uiteraard zijn ook (grote) vloerkleden een goede oplossing of, bij een echt gehorig huis, tapijt op de vloer.

Er zijn echter meer mogelijkheden die niet al te veel inspanning vergen. Een die niet al te zeer voor de hand ligt: planten! Hoe hoger de plant, des te meer geluid hij kan vangen. Het oppervlak is immers groter, niet voor niets staan er in veel (hippe) kantoren vaak hoge exemplaren, denk aan de ficus.

Daarnaast is de soort van belang. De erwtenplant is weliswaar klein, maar kan volgens onderzoekers tot wel 90 procent van het geluid absorberen. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat hangplanten, want dat is de erwtenplant, helemaal trendy zijn.

Ook het erwtenplantje werkt goed. Ⓒ getty images

Dubbele functie

De lepelplant heeft een dubbele functie: niet alleen zuivert hij de lucht en fijnstof, hij dempt ook nog eens. Bovendien is hij makkelijk in leven te houden, ook niet onbelangrijk. Dat geldt eveneens voor de ficus met zijn rubberachtige en verschillende kleuren bladeren die de nodige tonen tegenhouden. Van alle geluidsabsorberende planten is dit volgens kenners de topper.

De lepelplant zuivert niet alleen de lucht, maar dempt ook het geluid. Ⓒ 123rf

De krulvaren, ook een plant voor op het geluidwerende lijstje, is daarentegen weer een tip voor mensen met groene vingers: die vraagt om de juiste verzorging. De begonia doet het esthetisch ook goed, met zijn groene en paarse kleuren.

Moswand

Mocht je grover geschut willen inzetten, dan is een complete moswand, een van de huidige woontrends, een idee. Wees niet bang dat je de muur elke dag water moet geven; vaak is de condens van bijvoorbeeld koken voldoende om het groen te houden.

Met geluidwerend groen in huis doe je niet alleen je oren een plezier. De planten zelf ondervinden ook voordelen van geluid, zo onderzocht een Amerikaanse plantenwetenschapper. Het stimuleert de groei en bevordert de ontkieming van zaden, zorgt voor een afweerreactie tegen ziekteverwekkers en stresstolerantie en het verbetert de fotosynthese.

Overigens zouden planten zelf geluid maken wanneer erin wordt gesneden of als ze te weinig water krijgen, zo werd eerder onderzocht. De toon is echter te hoog voor mensen om te horen. Sommige dieren en insecten zouden hem wel kunnen horen.