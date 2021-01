Slapen in een vliegtuig aan de grond: hier kan het (en zo voelt dat)

Bij het openzwaaien van de deur van kamer 737 (daar is over nagedacht) van het Corendon City Hotel in Amsterdam stap je in een echt vliegtuig. De Boeing 737 vervoerde tot zijn pensioen jarenlang vakantievierders met name naar zonnige oorden.

Sinds 2014 staat het pontificaal als het huzarenstukje van het hotel in de kamer, de punt van de neus uit het raam stekend. Het meterslange voorste gedeelte van het toestel splitst de riante hotelkamer doormidden: links het slaap- en badgedeelte, rechts een grote vergaderzaal. Niet voor niets werd deze kamer in pre-coronatijden als inspiratieruimte voor brainstormsessies benut.

De cockpit is volledig intact. De gast kan in de zachte, verende stoel zitten en zich de piloot wanen. De tientallen (draai)knopjes op het dashboard en aan het plafond, de vele beeldschermen en de stuurhendels zijn indrukwekkend. Geen zicht op de landingsbaan, wel vanaf de zevende verdieping over Amsterdam-West, ook wat waard.

Miles High Club

Achter de cockpit de vliegtuigrijen zoals we ze kennen (oh, goede oude tijd): drie om drie, gangpad en de opbergruimtes boven je hoofd. Dat stoot je natuurlijk direct bij het testen van de stoelen; sommige dingen veranderen nooit. Ook opvallend: de hoeveelheid enthousiaste reacties op de kamer die uitvoerig op de Instagram-stories door ondergetekende werden geplaatst. Ook opvallend: de fantasieën over de Miles High Club die met een dergelijke kamer toch makkelijker in de praktijk kunnen worden gebracht dan in een echt vliegtuig.

Uren opgevouwen zitten in een vliegtuigstoel, de droge drukcabinelucht, de krappe toiletten: nooit gedacht dat we het zouden gaan missen. Grappig om te merken dat zodra je het vliegtuig instapt, zij het gedemonteerd en doormidden gezaagd, het ultieme vakantiegevoel begint en er herinneringen terugkomen. Alsof je je bagage in de bakken boven je hoofd plaatst, de stoelriem vastmaakt, de armleuning naar beneden doet, het dienblad inklapt en klaar voor vertrek bent. Helaas gaan we nergens heen.

Je kunt in de vliegtuigstoelen het bestelde en beneden opgehaalde avondeten en ontbijt nuttigen, voor het échte gevoel. Of we dat hebben gedaan? Jazeker. Of het een beetje vreemd was om met een vliegtuig naast je wakker te worden? Ook. Maar dat weer even in een vliegtuig zitten een nostalgisch gevoel en vooral de reisdrift opwekt, daar zijn we na een nacht in kamer 737 wel achter.

Prijs voor deze kamer vanaf 300 euro, corendonhotels.com

Ook elders in Nederland

Hoogerheide

De Fokker F.27.

Het interieur van de B&B in Hoogerheide.

Niet alleen in Amsterdam kun je slapen in (of vooruit, naast) een vliegtuig. Op het terrein van B&B Friendship van Esther Slootweg & Gerhard Horstink, een voormalig militair complex uit de Tweede Wereldoorlog in Hoogerheide (Br.), staat een prachtig gerenoveerde Fokker F.27. Beiden hebben een voorliefde voor dit model dat uit 1960 stamt. Met ruim 20.000 vlieguren voor Turkish Airlines op de teller en zelfs te gast in de nodige vliegshows was haar laatste vlucht op 30 juni 1983 naar Ypenburg, om vervolgens als poortwachter bij het Aviodome Museum te pronken. Sinds 2017 doet ze dienst als luxe suite voor de B&B, compleet met bank, thuisbioscoop, keukentje en badkamer met sauna.

Prijzen vanaf 195 euro, slapenineenvliegtuig.nl.

Teuge

De Ilyushin 18 uit 1960 in Teuge.

En die ziet er van binnen zo uit.

De Ilyushin 18 uit 1960 in Teuge (Gld.) was eerst het regeringsvliegtuig voor de DDR-top. Van 1964 tot 1986 vloog het voor de Oost-Duitse vliegtuigmaatschappij Interflug naar onder meer Cuba, Rusland, China en Vietnam. Eenmaal afgedankt was het toestel 15 jaar een restaurant totdat het in 2007 door Hotelsuites.nl werd aangekocht. Nu is het geland op vliegveld Teuge en ingericht tot luxe suite voor twee gasten, inclusief bubbelbad, aparte douche, infrarood sauna en drie (!) flatscreentelevisies.

Prijzen vanaf 365 euro, vliegtuighotel.nl.

Ook in het buitenland, voor ooit

Wil je vliegend naar je vliegtuigonderkomen, dan kan dat ook: in Zweden en Costa Rica, bijvoorbeeld.

Voor het Jumbo hostel in het Zweedse Arlanda werd een Boeing 747-212B uit 1976 ingericht met 27 kamers, 76 bedden (van slaapzaal tot privékamer) en een bar. De inrichting is zoals het de Scandinavische landen betaamt: strak, bijna futuristisch. Sinds 2009 kan er worden overnacht.

Prijzen vanaf 45 euro (gedeelde kamer), de cockpitkamer kost zo’n 180 euro per nacht. jumbostay.se.

En in het Manuel Antonio National Park in Costa Rica steekt de romp van een Boeing 727 uit 1965 uit het junglegroen. Deed hij voorheen dienst bij South African Airways en het Colombiaanse Avianca Airlines, nu biedt hij plaats aan twee suites. Het ontbijt nuttig je op de teakhouten veranda naast het vliegtuig, het hout komt ook terug in het interieur. Bovenal heb je vanuit de cockpit het mooiste uitzicht op de indrukwekkende Costa Ricaanse natuur. Het is een van de meest exclusieve hotelkamers van het land en dan valt de prijs nog mee: in het laagseizoen zo’n 200 euro per nacht. costaverde.com