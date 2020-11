Lezersvraag: hoe krijg je vieze voegen in je badkamer écht goed schoon?

Ronald Wouters: „Hoe verwijder ik de laklaag van de messingplaat van de brievenbus zodat ik de bus kan poetsen?”

Zamarra: U kunt het beslag losschroeven en onderdompelen in een pan (niet van aluminium) met kokend water, vermengd met twee theelepels zuiveringszout (baking soda). Kook het voorwerp enkele minuten, haal het voorzichtig eruit en trek de laklaag eraf.

Lippenstift

Irene Starreveld: „Ik heb een lippenstift in mijn blouse laten zitten en de was is rood gevlekt.”

Zamarra: Dep de ergste vlekken met wat ontsmettingsalcohol op een watje. Het wasgoed drie uur laten inweken in een emmer met 6 liter water en een dop vloeibaar wasmiddel. Wassen op een fijnwasprogramma (30 graden).

Voegen

IJpe: „We krijgen de vieze voegen in de badkamer niet schoon.”

Zamarra: Deze schimmel kun je verwijderen met pure waterstofperoxide (drogist). Opbrengen met een oude tandenborstel, even laten intrekken en afspoelen.

