Column Babette: ’Wat we vooral zijn, is een makkelijke prooi’

Het was geen journalistiek hoogtepunt, wel een artikel dat ik niet snel zal vergeten: die van de bromvlieg. Om precies te zijn: mijn reportage van lang geleden over de geschilderde vlieg in een toiletpot op Schiphol. Door zijn komst plasten mannen niet langer naast het toilet maar midden in de pot, óp de bromvlieg. Zo werd een enorm bedrag aan schoonmaakkosten bespaard.

Grappig hoe eenvoudig we ons om de tuin laten leiden, veel vaker dan we denken. De supermarkt is bijvoorbeeld een wereld van misleiding én verleiding. Zo gaat het toegangshekje langzaam open waardoor we wel moeten onthaasten. Dan brengt achtergrondmuziek ons in de juiste gemoedstoestand, evenals het gegeven dat we tegen de klok inlopen. Winkelwagens zijn vaak extra groot zodat het lijkt alsof er weinig in ligt. Omdat je bij de groenteafdeling begint, arriveer je met een goed gevoel bij de ongezonde snacks. Het is geen toeval dat de duurste producten op ooghoogte staan en snoep juist weer op kinderhoogte is te vinden.

Deze week verscheen het boek Het bromvliegeffect dat gaat over kleine dingen die grote invloed op ons gedrag hebben. En dat zijn er nogal wat. De schrijvers benoemen verschillende soorten vliegen zoals de ’zelfbedrogvlieg’. Een voorbeeld van zelfbedrog: het oversteekknopje van een verkeerslicht doet niet veel meer dan het gevoel geven dat wachten korter duurt.

Dan de ’tijdvlieg’ die over een beloning in het nu gaat. Neem de opgeladen apparaten in de Apple-store. Al plezier in de winkel, dat smaakt naar meer! De ’gezelschapsvlieg’ is ook zo’n herkenbare: we wijken niet graag van de groep af, waarvan op sluwe wijze gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld als we een meeneemkoffie bestellen. Omdat we uit de rij bekers niet snel de grootste kiezen, staat er een extreem grote. Die ervoor zorgt dat we die (behoorlijke) maat eronder kopen. Want die vinden we dan normaal en dat is wat we graag zijn: normaal.

Maar wat we vooral zijn, is een makkelijke prooi.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl