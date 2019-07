Elektrische zomerauto op basis van Frans icoon

Een elektrische autootje een retro-look gegeven is helemaal hip. Ook Renault doet hier vrolijk aan mee. Het Franse automerk toonde afgelopen weekend de Renault e-Plein Air aan het publiek. Het volledig elektrisch aangedreven cabriootje heeft de looks van de Renault 4 Plein Air die in 1971 al op de markt kwam. Destijds overigens alleen als bouwpakket.

De nieuwe e-Plein Air komt er niet als bouwpakket, en komt waarschijnlijk helemaal niet op de markt. Het grappig uitziende autootje is vooralsnog een eenmalig project op basis van een Renault Twizy. Dat houdt in dat de prestaties van deze auto niet bepaald indrukwekkend zijn. Al geeft Renault ze niet officieel vrij. Maar als we kijken naar de Twizy kunnen we concluderen dat hij wellicht een elektromotor van 17 pk heeft. Daarmee kan de auto met een beetje geluk de 80 kilometer per uur aantikken en het strand moet niet te ver van huis liggen, want hij heeft een bereik van maximaal 100 kilometer.

Daarnaast is het hopen dat er geen regen komt, want deuren en een dak zitten niet op de e-Plein Air. Ook de achterbank is nergens meer te vinden. Hier heeft Renault een koffertje geplaatst.

De Renault 4 is een van de bekenste Renaults ooit gemaakt. Hij was ook erg lang in productie, van 1961 tot en met 1994. Tegenwoordig neem te populariteit van de 4 weer toe.

Wilt u meer weten over de Renault e-Plein Air? Lees verder op Autovisie.nl