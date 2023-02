De impact van kanker is groot: zo blijf je als naaste goed voor jezelf zorgen

Myriam Chalabi, medisch oncoloog AvL: De impact van kanker is niet alleen groot in het leven van de patiënt, maar ook voor u als naaste. Hoewel de zorg voor degene met kanker centraal staat, is het net zo belangrijk dat u voor uzelf blijft zorgen.

Overeind

Veel mensen kunnen daar vaak wat hulp bij gebruiken. Veel ziekenhuizen bieden deze zorg aan. Ook voor de patiënt is het cruciaal dat de naaste overeind blijft. U helpt degene die ziek is door goed voor uzelf te zorgen. Maar als naaste hebt u zelf ook van alles te verwerken; het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

Neem af en toe tijd voor uzelf. Ga eens sporten of spreek af met een goede vriend of vriendin. Uw hart luchten kan enorm helpen. Ook praten met een professional is vaak een goede ondersteuning, zeker als u merkt dat het wel erg veel is.

U hoeft niet alles te slikken van iemand die ziek is. Als naaste bent u ook moe en gespannen. Voelt u zich daar niet schuldig over. Het belangrijkste is om dingen met elkaar te bespreken. Blijf verbonden.

Kort lontje

Als u altijd maar moe bent, een kort lontje hebt of u lastig kunt concentreren, is het tijd om hulp te zoeken. Praten met iemand helpt bij de verwerking en bij het omgaan met de nieuwe situatie.

Sommige ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek, bieden psychologische zorg voor naasten. U kunt altijd bij het ziekenhuis waar uw naaste wordt behandeld naar de mogelijkheden vragen.

"Blijf goed voor uzelf zorgen en zoek hulp"

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld terecht bij het Ingeborg Douwes Centrum (regio Amsterdam), het Helen Dowling Instituut (in Utrecht, Bilthoven, Arnhem en Nijmegen) of bij IPSO-centra. Hier wordt hulp geboden aan naasten van kankerpatiënten.

