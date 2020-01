Hoteldirecteur Van der Valk (24) snel verantwoordelijk door piepjong vaderschap

Ⓒ foto’s René Bouwman

En alweer staat een nieuwe generatie Van der Valken te popelen om haar stempel op de illustere hotel-restaurantketen te drukken. Thijs van der Eijk, achter-achterkleinkind van Martien van der Valk, is met zijn 24 jaar benoemd tot directeur van de vestiging in Melle-Osnabrück in Duitsland. „Op mijn negentiende was ik vader. Dan leer je heel jong verantwoordelijkheid te nemen.”