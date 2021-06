Voedingsadvies zwangere vrouw verandert: meer vis en niet te veel soja

In vis zitten belangrijke omega 3-vetzuren. Twee keer per week vis eten verkleint de kans op een vroeggeboorte. „Maar vis kan voor sommige zwangere vrouwen een lastig product zijn. Misschien lusten ze geen vis of hebben ze er minder zin in als ze last hebben van zwangerschapsmisselijkheid. Als dat zo is, is het advies een supplement van 250 tot 450 milligram DHA te nemen. En de vis hoeft niet per se een warme maaltijd te zijn, er mag ook forel of schol op een broodje tijdens de lunch”, vertelt expert Voeding en Gezondheid Iris Groenenberg van het Voedingscentrum.

Zwangere vrouwen zijn bezig met het maken van een heel nieuw mens, daarbij is gezond en gevarieerd eten volgens de Schijf van Vijf altijd belangrijk vertelt Groenenberg. „Maar tijdens de zwangerschap dan net een beetje extra. De aanstaande moeders hoeven echt niet van alles te laten staan, maar moeten wel oppassen bij bepaalde producten.”

Lever

Zo heeft de Gezondheidsraad alle beschikbare en recente onderzoeken op een rij gezet en is eens te meer duidelijk dat het eten van lever schadelijk kan zijn. Er zit teveel vitamine A in en dat kan bijvoorbeeld leiden tot afwijkingen aan de schedel en het zenuwstelsel van de baby. „Ook één keer flink paté eten kan al schadelijk zijn”, licht de expert toe. „Dus áls je als zwangere vrouw graag paté of smeerleverworst wilt consumeren, smeer het dan heel erg dun op een broodje en hooguit een keer in de week.” Wie multivitaminen slikt, doet er goed aan te kiezen voor een supplement dat speciaal bedoeld is voor zwangere vrouwen. Andere supplementen kunnen te veel vitamine A bevatten.

Nieuw is de aandacht voor de isoflavonen; deze stoffen zijn te vinden in met name soja. „Er zijn tegenwoordig veel sojaproducten in de schappen te vinden. Maar bij te veel ervan ontwikkelen de geslachtsorganen van de baby zich mogelijk niet goed; neem niet meer dan 4 glaasjes/schaaltjes (150 ml) sojadrink/-yoghurt per dag. En eet daarnaast hooguit twee keer per week andere sojaproducten, zoals tofu”, adviseert Groenenberg.

Zuivel

Het belang van genoeg calcium, jodium en ijzer was al bekend, maar de Gezondheidsraad beveelt nu aan om vanaf 20 weken zwangerschap een calciumsupplement van 1000 milligram per dag te nemen als het niet lukt om voldoende zuivel te eten. Groenenberg verwijst naar de website van het Voedingscentrum waar een online eetdagboek kan worden ingevuld, waarbij deze ’Eetmeter’ aangeeft of je genoeg jodium en calcium inneemt. „Calcium is bijvoorbeeld belangrijk voor de botopbouw van de baby en te weinig ervan kan leiden tot een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Jodium is belangrijk voor de groei en de ontwikkeling van de hersenen van de baby in de buik; de raad adviseert 200 microgram per dag. Als je dat via je voeding niet haalt is het advies om dit aan te vullen met een supplement.”

Op de website van het Voedingscentrum vind je meer informatie over de andere adviezen: van foliumzuur tot vitamine D en van cafeïne tot kruidenthee. En in de app ZwangerHap kun je opzoeken of een product veilig is om te eten.