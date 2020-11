Vijf tips om minder te kopen

1) Bekijk eens wat je allemaal al hebt. Haal je kasten leeg. Gooi je kleding op één hoop. Door jezelf te confronteren met wat je allemaal in huis hebt, wordt de drang om daar nog meer spullen aan toe te voegen, kleiner. Je ontdekt gegarandeerd nog iets achter in je kledingkast dat je nooit hebt gedragen. Heb je toch nog iets nieuws.

2) Zet niet te veel geld op je rekening. Gewoon genoeg voor boodschappen en andere essentiële zaken, maar niet genoeg voor allerlei impulsaankopen.

3) Zorg dat je spaargeld bij een andere bank staat zodat je het niet zo makkelijk terugboekt om het uit te geven. Dat voorkomt dat je spontaan je spaarcenten uitgeeft.

4) Maak een rondje door je huis en zoek aankopen waarmee je nog altijd dolgelukkig bent. Dat zijn er waarschijnlijk niet zoveel.

5) Vind je winkelen leuk? Doe je het uit verveling? Is het eigenlijk je hobby? Zoek dan heel snel een andere. Schilderen bijvoorbeeld, hardlopen of puzzelen. Zorg dat er iets anders in je leven komt waar je je op zulke momenten tot kunt richten. Realiseer je dat je jezelf tekort doet door elke euro die je verdient, meteen weer uit te geven.