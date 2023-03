Dit hotel in Osaka is een feest voor je zintuigen

Kan niet missen. W (spreek uit op z’n Engels: dobbel joe) is het meest opvallende gebouw aan de brede straat in hartje Osaka. Als een zwarte monoliet staat dit hotel sinds 2021 tussen het wit, grijs en glas van zijn buren.

De entree is glamoureus: een verlichte tunnel met geometrische figuren langs de wand in origamistijl, maar dan in een modern jasje. Verwijzingen naar de Japanse cultuur zien we meer in dit hotel. Onder meer bij de bar in de lounge, waar moderne uitvoeringen van de Japanse lantaarn de enorme ruimte verlichten.

Zo zwart als de buitenkant van dit hotel is – een verwijzing naar de Japanse eenvoud – zo licht en kleurrijk is de binnenkant en van top tot teen Instagram-waardig. Bovendien met een Nederlands tintje: het interieur is ontworpen door de Amsterdamse studio Concrete.

De lobby lijkt meer een kunstgalerie met kleurrijke, stijlvolle meubels en extravagante verlichting. Ik blijf er mijn ogen uitkijken.

Vol verwachting pak ik de lift naar mijn kamer op de 26e verdieping. Ik schrik even terwijl ik binnenstap. Het licht gaat automatisch aan en de gordijnen worden door een onzichtbare hand opengeschoven.

Ik loop meteen naar het raam, want daar schittert nachtelijk Osaka me in volle glorie toe.

Pas wanneer ik me omdraai, realiseer ik me hoe groot en luxueus de kamer is ingericht. Dat bed! Die bar! Dat bad! En dan te bedenken dat dit niet eens de duurste kamer is, maar een van de 335 ’standaardkamers’ die dit hotel telt. Over de inrichting van de 35 suites kan ik alleen maar dromen.

Ik vlij me aan de bar voor het raam en zet een kop thee. Ondertussen kijk ik beurtelings naar het uitzicht en de collectie sterke drank op de bar. Vooruit, een Japanse whisky als slaapmutsje moet kunnen.

Niet dat ik het nodig had, want het enorme bed is voorzien van beddengoed waarvan je in slaap valt zodra je je hoofd op het kussen laat neerdalen. Maar niet voordat ik alle knopjes naast het bed heb uitgeprobeerd.

Vooral die met ’escape’ intrigeert. Een druk op die knop en de sfeer in de kamer verandert in zen-modus. Het licht dimt en er verschijnt zachte neonkunst in de muurvullende spiegel tegenover het bed.

De volgende ochtend geniet ik in de sfeervol ingerichte ontbijtzaal van de kleurrijke en smaakvolle lekkernijen. W mag dan donker van buiten zijn, binnen is het een feest voor je zintuigen.

In het kort

Inrichting

Het minimalistische uiterlijk verbergt een uitbundig kleurrijk interieur met moderne verwijzingen naar Japanse symbolen.

Ligging

In het centrum van Osaka, op loopafstand van het metrostation.

Service

Tot in de puntjes geregeld, kamer met uitgebreide bar (betaald) en koffie/theefaciliteiten (gratis). Het hotel heeft een ’body & soul’-gym, een zwembad en een binnentuin.

Praktisch

Kamers per nacht vanaf 50.000 yen (circa 350 euro), exclusief ontbijt (5000 yen, ongeveer 35 euro per persoon)

mariott.com