Recept van de dag: andijvie met bacon

“Weg met dat vlees, mens, gij zult grazen.” De nieuwe orde klopt hard aan de deur. “Roei uzelver uit want ge staat de dieren in de weg.” Denk je dat ik een grapje maak? Die vrije radicalen gaan echt heel ver. Die hele vlees discussie, voor een groot deel gebaseerd op verkeerde cijfers, en voorbijgaande aan iedere realiteit, hangt mij in ieder geval flink de keel uit, temeer daar ik hier al jaren vraag om echt na te denken over wanneer je vlees eet en vooral welk vlees. Maar dan wel van harte! Nietwaar? Dus bij dit gerecht beveel ik van harte een tartaartje aan. En dan gaan we nu andijvie lekker maken.