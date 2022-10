Travelhack: ken jij de 1-2-3-4-5-6-regel al?

Je hebt het vast weleens meegemaakt: ben je lekker op vakantie, heb je toch net niet genoeg ingepakt. Of juist andersom: dat je thuiskomt van een vakantie en heel veel kleding helemaal niet hebt aangeraakt!

Veel fervente reizigers zweren bij de 1-2-3-4-5-6-regel. Dit houdt in dat je voor een vakantie van één week 1 hoed of pet, twee paar schoenen, drie paar broeken (of rokken), vier (t-)shirts of truien, vijf paar sokken en zes onderbroeken meeneemt. (Die zevende onderbroek draag je al op de dag van vertrek.)

Hanteer je de 1-2-3-4-5-6-regel, dan zou er in je koffer genoeg ruimte over moeten zijn voor zwemkleding, een zonnebril of andere kleine specifieke items zoals een regenponcho die je nodig hebt op vakantie.

Volgens sommigen kun je deze regel trouwens ook toepassen als je twee weken op reis gaat, dan is het gewoon een kwestie van een wasje draaien op je vakantiebestemming. Probeer ook kleding mee te nemen die goed met elkaar te combineren zijn zodat je verschillende setjes kunt maken.