Een Chinees hurktoilet zonder deur

Mooiste reisherinnering

„Ondanks dat ik van de tocht was gesloopt, toch die keer op de Chinese Muur op een stuk waar niet zoveel toeristen komen. Na een flinke klim stond ik op een geweldig uitkijkpunt. Heel in de veÌrte kon ik mijn reisgroepje zien, verder niemand. Een magisch moment.”

Drama

„Op de allerlaatste dag tijdens een vakantie in Indonesië – een deel van mijn familie woont daar – overleed mijn oma. Ze had een week in het ziekenhuis gelegen en we hebben wel afscheid kunnen nemen, maar ik heb de hele terugreis gehuild.”

Mooiste vliegveld

„Singapore Changi Airport! Naast winkelen kun je er genieten van een mooi park, een gratis filmpje pakken, wellness en weet ik wat al niet meer.”

Gadget

„Ik ga regelmatig naar plekken waar niet iedereen Engels spreekt en de Google Translate-app heeft me al vaak geholpen.”

Gekste ooit

„In China heb je hurktoiletten waar er wel tussenschotjes zijn maar geen deur, zodat je er open en letterlijk bloot zit. Heb mijn reisgezelschap maar gevraagd er een handdoek voor te houden.”

Altijd mee

„Geurbuideltjes. Als je koffer opengaat, komt er een heerlijke geur uit.”

Indrukwekkend

„Ik ben verliefd geworden op IJsland, zó mooi. Lekker koel ook, goed klimaat voor mij. ”

Mooiste ontmoeting

„Een Sami-echtpaar in Zweeds Lapland. Hoe de mensen daar één zijn met de natuur, prachtig om te zien. We werden rondgeleid en kregen een lokale specialiteit: een stuk mals rendierenvlees op platbrood en Västerbottensost, een kaas. Erg lekker!”

Favoriet adresje

„Jaarlijks ga ik naar Düsseldorf. Met veel goede Japanse en Koreaanse restaurants en supermarkten waar je allerlei producten kunt kopen die je in Nederland in de Aziatische supermarkten niet kunt vinden.”

