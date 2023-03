Baby verwekt in dit resort? Dan krijg je flinke korting

Resort Tierra Magnifica, een luxe boetiekhotel gelegen op een heuveltop in Nosara in Costa Rica, moedigt stellen aan om op vakantie vooral lekker veel qualitytime door te brengen... in bed!

Het marketingteam van het hotel heeft een opvallende actie bedacht. Koppels die in het hotel verblijven en negen maanden later een baby verwelkomen krijgen een gratis overnachting én 50 procent korting op hun volgende verblijf.

De Amerikaan Steve Jacobus, de eigenaar van het hotel, zegt tegen New York Post dat zijn hotel geliefd is onder koppels die een romantische vakantie willen. „Elk jaar komen er minstens twee koppels terug die ons hun heuglijke nieuws delen.” Jacobus is er maar wat trots op dat zijn Tierra Magnifica blijkbaar een plek is waar veel stellen een kindje verwekken.

Baby thuislaten

Overigens is het boetiekhotel - hoe ironisch- een zogenaamd adults only-hotel. Dat wil zeggen dat kinderen er niet welkom zijn. Koppels die gebruik willen maken van de actie, moeten dus vooral hun kindje thuislaten als ze er opnieuw vakantie willen vieren.

Het boetiekhotel telt veertien kamers en is gelegen op een flink stuk grond van 2300 vierkante meter in de jungle. Koppels kunnen er dus ongestoord genieten van een romantische vakantie. Het welkomstdrankje bevat vlinderewtbloed, dat van oudsher wordt gezien als lustopwekker voor vrouwen.