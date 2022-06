Mooiste reisherinnering

In november 2021 zijn we met een daktent op een four wheel drive auto Namibië doorgereden, echt een ongerept land. Een van de hoogtepunten was het Etosha National Park. We kwamen olifanten, leeuwen, giraffen, zebra’s, neushoorns, struisvogels en nog veel meer tegen. Een ultiem gevoel om zo één te zijn met de natuur.

Besef

In Namibië kwam op een verlaten gravelweg bij een geïmproviseerde wigwam een vrouw van middelbare leeftijd met een lege waterfles op ons afgerend, met pure paniek in haar ogen. Het was onmogelijk om met deze vrouw te communiceren omdat zij enkel een voor ons onbekende taal sprak. We hebben haar zonder aarzelen twee grote flessen water en een pak koek gegeven. Toen we verder reden, konden we niet bevatten wat er was gebeurd. Onvoorstelbaar om als ’rijke westerling’ met eigen ogen te zien dat er nog steeds mensen zijn die écht niks hebben. Het deed ons des te meer beseffen hoe bevoorrecht wij zijn.

Opvallend

De ongekende dienstbaarheid van de bevolking in Japan. Waar we ook kwamen, iedereen wilde ons maar al te graag helpen. Zelfs wanneer zij geen Engels spraken. We vinden het altijd geweldig als de bevolking ons met open armen verwelkomt en er alles aan doet om te helpen.

Altijd mee

Een spork; vork, lepel en mes in één, omdat we soms op hele basic plaatsen slapen of kamperen, en packing cubes, kleine zakken in verschillende maten, om een beetje orde te houden in onze backpacks. Daarmee kunnen we onze kleding geordend opbergen.

Advies

Gewoon gaan. Leef nu. Je kunt nooit van te voren alle risico’s indekken en alles zeker stellen. Het leven is één grote, lange reis en alle obstakels die je onderweg tegenkomt kun je vast wel oplossen op het moment dat het nodig is.

Tegenvaller

Velen zijn lyrisch over Chichén Itza in Mexico, maar we vonden het vreselijk. In de rij om binnen te komen, belachelijk hoge entree, hordes toeristen, een flesje water kost omgerekend 4 euro en de bouwwerken zijn lang niet zo indrukwekkend als in andere Maya- steden die we hebben bezocht. De archeologische waarde is natuurlijk heel groot, maar het is nu veel te commercieel.

