5 x dit kun je doen tegen verkleurde vaat

1. Etenswaren als wortels, kerrie en tomatenketchup bevatten sterke natuurlijke kleurstoffen. Als grote hoeveelheden van deze kleurstoffen in de vaatwasser terechtkomen, kunnen deze zich hechten op kunststof servies of kunststof onderdelen van de vaatwasser.

2. Servies goed afschrapen of schoonspoelen helpt dit soort verkleuring te voorkomen. Ook verhoging van de dosering vaatwasmiddel kan verkleuring door voedingsmiddelen voorkomen.

3. Kunststof dat al is verkleurd, krijgt zijn oorspronkelijke kleur hierdoor overigens niet terug. U kunt verkleurd servies wel lange tijd weken in heet water met zuurstofbleekmiddel (oxipoeder) om de vlekken te verwijderen.

4. Zilver kan in de vaatwasser grijze of paarse verkleuring van porselein, plastic en metaal veroorzaken. De aanslag kan het gevolg zijn van zilveroxide, - sulfide of -chloride. Zilveroxide ontstaat door een reactie met het bleekmiddel in vaatwasmiddel en zilverchloride door reactie met het zout in de vaatwasser.

5. Zilversulfide ontstaat door een reactie van zilver met zwavelhoudende voedingsmiddelen zoals eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peulvruchten, vis, pekel van vis en marinades. Het kan ook het zilver zelf verkleuren. Deze verkleuring is met zilverpoets wel weg te poetsen.