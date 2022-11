Dagrecept: Caesarsalade met krokante boerenkool

De caesarsalade werd trouwens in 1924 uitgevonden door Cesare Cardini uit Californië. Deze met kool is van Donna Hay uit het boek Weeklight. Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Leg de boerenkool in een grote schaal, schenk er 1 el olie over, bestrooi met zout en peper en schep om.

Verdeel de kool over de bakplaten in één enkele laag en bak in 15 min krokant. Laat afkoelen en verhoog de temperatuur naar 200 graden. Doe het brood en knoflook in een grote kom en schenk er 12 el olie over. Schep door elkaar en verdeel over driekwart van een bakplaat met bakpapier.

Leg de kip ernaast en besprenkel met 2 tl olie. Bestrooi met zout en peper, bak 20 min tot de croutons bruin zijn en de kip gaar is. Knijp de knoflook uit de velletjes en prak fijn in een kom. Roer de yoghurt, mayo, peterselie, citroensap, mosterd, zout en peper erdoor. Verdeel de kool, sla, croutons en kaas over kommen. Snijd de kip in repen en leg erop, serveer met de dressing.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g boerenkool (nerven verwijderd, in stukjes)

- 60 ml olijfolie

- 400 g zuurdesembrood (stukjes van 2,5 cm)

- 6 tenen knoflook (ongepeld)

- 360 g kipfilet (bijgesneden)

- 140 g Griekse yoghurt

- 75 g mayo

- 60 ml citroensap

- hand bladpeterselie (gehakt)

- 2 tl dijonmosterd

- 40 g parmezaan

- 1 mini-romainesla (blaadjes losgetrokken)