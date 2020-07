Nederlanders fan van de caravan: ’Mooiste jaren van ons leven’

„We kamperen al zo’n 25 jaar met de caravan en het voordeel daarvan is dat je altijd een auto bij je hebt”, schrijft A.J.J. Ruitenberg. Daar komt bij dat de kosten voor een camper (wegenbelasting/verzekering/aanschaf) hoger zijn, schrijft Cor Langenkamp.

Maar als je graag vakantie op verschillende plekken viert, is een camper toch de beste keuze, vindt Frank Pelzer.

Ben Zegeren heeft ze allebei. „We slapen en wonen in onze caravan die wordt getrokken door een Nissan Primastar met verhoogd dak. De auto is ingericht als bestelwagen/camper. Als we uitgaan, slapen we in onze camper. Op vakantie is het onze vrachtauto voor fietsen en bagage!”

Zorgeloos leven

Wij hebben 9 jaar in een camper gewoond. De mooiste en meest zorgeloze jaren van ons leven. We hebben zoveel moois gezien. Met een camper reis je en met een caravan sta je meer op één plek. Een groot verschil!

Alina Wildenbeest

Na pensioen een camper

Wij genoten jaren van een caravan in combinatie met een leaseauto van het werk. Een betaalbare zomervakantie met de kinderen en het bood veel vrijheid. Nu we gepensioneerd zijn, hebben we een (dure) camper aangeschaft. In september/oktober tuffen we lekker naar Spanje!

Jan Zondervan

Tijdloos

Niet alleen de prijs, maar ook de houdbaarheid van een caravan is voor mij doorslaggevend. Ik heb een caravan van 20 jaar oud die nog perfect werkt en er tijdloos uitziet. Een camper van die leeftijd ziet er van binnen misschien goed uit, maar het ’autogedeelte’ is gedateerd en vertoont wellicht gebreken.

Leo Meester

Lastig

Na 45 jaar kochten we een camper omdat de opbouw van de voortentluifel van de caravan moeite kostte. Fijn, maar het is toch lastig om vanuit de camping plekken te bezoeken en fietsen willen we niet. Ook vonden we het gewicht (3460 kg) riskant. Daarom terug naar een LMC-caravan, met alle gemakken en het luifeltje schuift er zo uit.

Peter Vallen

Volgende week: er is een run op bootjes ontstaan. Zou u een bootje willen? Mail uw reactie naar [email protected]