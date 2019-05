Kersen bij de koffie...

Wat de supermarkt je ook verkoopt. Voor kersen stap je in de auto en rij je naar een kersengebied zoals hier rond mijn geliefde Cothen en ga je aan de weg heerlijk kersen kopen. Vaak kun je kiezen uit twee of meer rassen. Meestal haalt een zak kersen op de voorstoel naast me in de auto thuis helemaal niet. Doe jezelf dat genoegen. Raampje open en als een Hans van Grietje een spoor van kersenpitten achterlaten. Hier nog maar weer eens de klassieker van Lise Timmer. Eén van de recepten die ik ieder jaar plaats omdat ik hoop dat jullie zoiets lekkers aan elkaar gunnen.

Verwarm de oven vast op 180 °C. Schraap het zaad uit het vanillestokje, en meng met de kristalsuiker. Verdeel de kersen over een ingevette ovenschaal en bestrooi ze met de vanillesuiker. Snij de muntblaadjes in kleine stukjes. Mix melk, slagroom, de basterdsuiker, eieren, de bloem en de muntblaadjes tot een egaal beslag en giet dat over de kersen. Bak in 35 minuten gaar en bestrooi nog even met poedersuiker.

Nodig voor bij de koffie:

• 1 vanillestokje

• 2 eetl kristalsuiker

• 1 kg ontpitte kersen

• 8 blaadjes munt

• 40 cl melk

• 10 cl slagroom

• 150 gr witte basterdsuiker

• 6 eieren

• 120 gr bloem