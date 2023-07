Shake it, baby: zo maak je de lekkerste alcoholvrije cocktails

Ik drink ze best vaak als ik nog moet rijden: een goed bereide mocktail doet niet onder voor een ’echte’ cocktail. Je moet er nog steeds voor zorgen dat alle ingrediënten bij elkaar passen waardoor het drankje als geheel naar een hoger niveau wordt getild. Bovendien zijn er veel cocktails waarbij je de alcohol niet eens proeft... Dan kun je net zo goed een mocktail nemen!

Esma en Senna el Mourabit weten er wel raad mee. Sinds 2019 verzorgen zij met hun bedrijf mocktails voor allerlei gelegenheden. In vier jaar hebben ze zoveel bedacht en geshaket dat ze besloten om hun recepten in het boek Mocktail party (Terra) te bundelen.

Bruiloft

„Er zijn mocktails voor talloze gelegenheden. Dat klinkt misschien als een verkooppraatje, maar het is gewoon waar. De gemene deler is dat er meestal iets wordt gevierd. Denk aan een bruiloft, een kerstdiner, een verjaardag, maar ook aan het Suikerfeest”, vertelt Senna.

„We gebruiken een aantal basisingrediënten die je makkelijk zelf kunt bereiden. Denk aan gemberthee, citroengrasthee, verse citroenlimonade of frambozensiroop. Maar ook vers citroen- en limoensap. Je hoeft trouwens niet alles per se zelf te maken, je kunt de siroop kant-en-klaar kopen.”

Natuurlijk heeft een goede cocktailshaker de juiste benodigdheden zoals een muddler om fruit en kruiden te stampen. Die heb je bijvoorbeeld nodig bij een klassieke mojito met stukjes limoen, suikersiroop, crushed ice, sodawater en munt.

Experimenteren

Esma: „We hebben naast de klassieke alcoholvrije mojito ook een aardbei-mojito met aardbei en limoen, aardbeisiroop, partjes limoen en munt. Het is eigenlijk geen hogere wiskunde. Je kunt ook met andere vruchten en siropen experimenteren.”

Daarnaast zijn een klein zeefje en cocktailshaker handig. „In plaats van een shaker kun je echter een afsluitbare water of sportfles nemen. Andere benodigdheden zoals een maatbeker, snijplank of dunschiller hebben de meeste mensen wel in huis. Voor mocktails met crushed ice heb je echt een blender nodig.”

Meten

Meten is weten, vindt Senna. „Je kunt met een cocktail-jigger werken (dubbelzijdig maatje waarmee je drank kunt doseren, red.) of met eetlepels, waarbij één eetlepel gelijkstaat aan 15 milliliter.”

Zorg bij mocktails (cocktails) altijd voor voldoende ijs, ook als dit in de shaker achterblijft.

Het type glas is niet in beton gegoten, aldus Senna. „Je kunt een milkshake- en longdrinkglas best omwisselen. Hetzelfde geldt voor een wijnglas en een gin-tonic-coupe. Maar als je fruit of kruiden in een glas moet stampen, is alleen een zwaarder en dikker mojito-glas geschikt.”

Esma en Senna laten zich inspireren door de seizoenen. „Voor de herfst hebben we cocktails zoals een espresso martini en een Sweetini met appel, kaneel, karamel en gingerale. Met kerst een Rudolph the Reindeer-mocktail.”

Een fraaie mocktail valt of staat met de juiste garnering. Hierbij kun je je fantasie de vrije loop laten. Senna: „Dungesneden opgerolde komkommer, rozemarijn, stukjes fruit, maar ook karamelpopcorn. Die leggen we boven op een heerlijke ijskoffie-mocktail met vanille-ijs, gecondenseerde melk en karamel.”

IJsblokjes werken eveneens als garnering. „Door het ijs creëer je verschillende (kleur)lagen. Daarnaast kunnen de ijsblokjes zelf worden versierd met fruit, eetbare of gedroogde bloemen en zelfs nepspinnen, zoals bij onze Halloween-mocktail. Sommige mensen worden trouwens chagrijnig als hun cocktail ijs bevat, maar door met ijs te shaken, komen de smaken juist samen.”

Bijsturen

Vergeet dan ook niet om tussendoor te proeven, waarschuwt Senna. „Dan kun je nog bijsturen. Als je de mocktail van een ander proeft, neem dan een schoon rietje en druk hem aan de bovenkant dicht met je duim. Dompel de onderkant in het drankje, zo schiet er vloeistof in het rietje. Zo doen bartenders het ook.”

Zo komen we (shakend) de zomer wel door!