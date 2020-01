Klant wil robot zonder naam

„Wanneer robots de plaats innemen van een ober of baliemedewerker vinden we dat vaak maar wat griezelig en ervaren we dat als een bedreiging van onze identiteit. Het leidt tot meer spanning en onprettige gevoelens dan bij een menselijke bediende,” zegt ze in het orgaan van de Groningse universiteit.

Ongezond

En dan is er nog een probleem: de testpersonen gingen door een robot-ober of een mechanische verkoper meer en ongezond eten bestellen of duurdere, dingen kopen ter compensatie van hun ongemak.

„Bedrijfskundig gezien is het fijn dat mensen meer bestellen of kopen maar het gaat wringen als klanten zich onprettig voelen bij jouw dienstverlening”, onderstreept de prof.

Stem

Alleen in de zorg ziet zij potentie voor robots. Het ongemakkelijke gevoel dat ouderen van een mechanische verpleegkundige krijgen, kan volgens de onderzoekster worden verminderd door de robot aan te passen. Uit haar onderzoek blijkt dat we niet willen dat een robot op een mens lijkt. „Je kunt robots beter geen naam of echte stem geven”, concludeert zij. „Bovendien voelen we ons prettiger als een robot ons diensten verleent samen met een echt mens.’