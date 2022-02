Dagrecept: Mals stoofvlees met honing en sriracha

Maar stoofvlees kun je ook op een broodje leggen, bewijst Donna Hay in haar boek One Pan Perfect (Spectrum). Zet een grote pan op matig hoog vuur.

Bestrooi het vlees met zout en peper en braad het in de pan aan tot het bruin is, 2 tot 3 minuten per kant. Schep het uit de pan en leg apart. Zet het vuur iets lager. Voeg de olie, ui en oregano toe aan de pan en fruit tot de ui zacht is. Voeg dan de sriracha, honing, passata en bouillon toe en breng aan de kook.

Leg het vlees erin, deksel op de pan en stoof op matig laag vuur in 3 uur gaar tot het uit elkaar valt; keer het vlees halverwege om. Scheur het vlees met vorken in reepjes en roer door de saus. Maak de zoetzure wortel door de wortels, azijn en honing in een komt mengen. Besmeerde broodjes met mayo en leg er de wortel en het vlees op. Komkommer of koriander past ook. Lekker met friet!

Nodig voor 4 personen:

- 750 g runderstoofvlees

(bijgesneden)

- zeezout en grof gemalen

zwarte peper

- 1 el extra vergine olijfolie

- 2 uien (in ringen)

- 4 takjes oregano

- 2 el sriracha

- 250 ml passata

- 250 ml runderbouillon

- 4 hamburgerbroodjes

- 4 wortels (met dunschiller

in linten gesneden)

- 2 el appelciderazijn

- 2 tl honing