Dit zegt de toxicoloog... Feiten en fabels: hoe voorkom je een kater nou écht?

Door Sharda van der Helm Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

De één zweert bij warm water met citroen, de ander bij een paracetamol voor het slapen gaan of een vette snack. Maar het blijft zoeken naar een wondermiddel tegen die ellendige kater op the day after. We vroegen advies aan toxicoloog Frans Russel van het Radboudumc. Want wat helpt er nu echt tegen die stekende hoofdpijn en enorme misselijkheid?