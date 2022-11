Zo waardevol zijn bruine bonen in de keuken

De heerlijke geur van twee grote pannen bruinebonensoep komt me tegemoet wanneer we de keuken van Joke Boon binnenlopen. Als er iemand veel over verschillende peulvruchten weet, dan is het Joke wel. Zij schreef onder meer boeken over linzen en het allesomvattende boek Bonen! (Carrera), met smakelijke recepten voor mensen die beginnen al die verschillende bonen te koken.

„Ik heet echt Boon en ik vind bonen gewoon heel lekker”, lacht Joke. „Ik ben als flexitariër opgevoed, al werd het destijds niet zo genoemd. We aten thuis twee keer per week vlees, een keer per week vis en de rest van de week peulvruchten. Mijn moeder was echt zo’n hippie, eigenlijk haar tijd vooruit wat eten betreft. Als ik vroeg wat we die avond zouden eten en het antwoord ’peulvruchten’ was, zoals bruine bonen of kapucijners, dan had mijn dag een gouden randje.”

De woorden ’boon’ en ’peulvruchten’ zijn inmiddels gevallen. Wat is het verschil? Joke legt uit: „Wat in de volksmond bonen worden genoemd, zijn eigenlijk peulvruchten. Die bestaan uit drie hoofdgroepen: erwten, bonen en linzen.”

Rassen

„Er zijn honderden verschillende soorten rassen, daarom zeg ik altijd: bonen vervelen nooit.”

„Denk aan de grote witte boon en de snijboon, maar ook aan die heerlijke zwarte-oogboon en kidneybonen. Ze smaken allemaal net even anders, maar veel mensen weten dat niet.”

Al deze wonderlijke peulvruchten worden gedroogd of in blik verkocht. Zelf gedroogde bonen weken heeft echter Jokes voorkeur. „Als je ze een nacht weekt, hebben ze meer smaak dan uit blik. Bovendien hebben ze meer bite en het is ook nog eens beter voor het milieu.”

Na eerder in de verpleging te hebben gewerkt, begon Joke zo’n 15 jaar geleden een blog met peulvruchtrecepten. „Ik was benieuwd hoeveel recepten ik kon verzinnen. Dat ging me verrassend goed af, na een jaar had ik voldoende voor een boek, al was het niet makkelijk om het idee van een kookboek over peulvruchten bij uitgeverijen te verkopen...”

Hapjes

„Ik ben met hapjes langsgegaan en kreeg steevast het antwoord: ik hou niet van bonen. Totdat ze het proefden. ’Zitten daar peulvruchten in?’ riepen ze dan. Ik denk dat mensen zo reageren omdat bonen van oudsher met armoede worden geassocieerd. Je hebt zo’n zin uit dat oude kinderboek Bartje, ook een tv-serie, waarin hij zegt: Ik bid nie veur brune bonen. Omdat hij ze niet lekker vindt.”

Tijd voor stevige kost zoals smakelijke bruinebonensoep. Ⓒ michael van EMDE BOAS

Je kunt er van alles mee maken. Joke: „Zoals bonbons, roomijs, burgers, ik bak er brood mee en natuurlijk soep.” Nou, bij mij gaan bonen er wel in, zeker in soepvorm. Joke heeft twee pannen met bruine bonensoep gemaakt: een met vlees en een met alleen groente.

Joke: „Zoals ik al zei: het is heel belangrijk dat je zelf de bonen een nacht laat weken, dat is veel lekkerder.”

„Wat mensen aan vlees waarderen, is die volle umami-smaak die in vega-gerechten soms ontbreekt. Ik heb er daarom miso (gefermenteerde sojabonen-pasta, red.) in gedaan waarmee je de smaak heel erg ophaalt. Daarnaast zitten in de vega-versie paprika, ui, tomato fritto, prei, bleekselderij en peterselie. Voor de variant met vlees gebruik ik onder meer ossenstaart, schouderkarbonade en gerookt ontbijtspek. Maar ook een kopje gort, wat voor extra bite zorgt.”

Weldadig

Het is dat er ook nog een kom bruinebonensoep met vlees staat, anders had ik die variant niet gemist. De soep is vol en weldadig, heerlijk voor een koude winteravond. Ook spot ik verschillende soorten bonen, wat de soep meer diepte geeft.

Joke Boon: „Dat kwam eigenlijk doordat ik niet genoeg bruine bonen meer had, maar eigenlijk kun je bij bruinebonensoep ook voor andere soorten kiezen. Het is maar wat je lekker vindt. Op die manier maak je je bonensoep elke keer weer anders!”