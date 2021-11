5 x dingen die je beter niet op het werk kunt doen als je écht productief wil zijn

Je telefoon checken

Het is zo verleidelijk: even je telefoon erbij pakken om een snel rondje op sociale media te doen of om te kijken of je nog nieuwe berichten hebt ontvangen. Maar voordat je er erg in hebt, ben je zo tien minuten (als het niet langer is) verder. En dat wel een paar keer per dag!

Het klinkt misschien suf, maar het is aan te raden om zogenaamde ’scrolltijd’ in te plannen op een dag. Zo is de kans kleiner dat je kostbare minuten verliest aan je telefoon die je net zo goed in je werk had kunnen steken.

Niet-werkgerelateerde zaken oppakken

Probeer zo veel mogelijk weg te blijven van zaken die niets met je werk te maken hebben. Ga dus niet aan de slag met je boodschappenlijstje voor als je na werktijd naar de supermarkt gaat of maak geen reservering voor dat ene restaurant waar je die avond met je vrienden gaat dineren. Je zou misschien denken: kan wel even, zo gedaan. Maar deze zogenaamde manier van multitasken (bezig zijn met werk en privé tegelijk) kan je volledig uit je concentratie halen.

Te veel tabbladen open hebben in je webbrowser

Ben jij zo iemand die altijd heel veel tabbladen open heeft staan? Dat kun je maar beter niet doen, want elk tabblad trekt zonder dat je het doorhebt toch je aandacht.

Onnodig vergaderen

Uit een recent onderzoek blijkt dat veel werknemers te veel onnodige vergaderingen zien als de grootste ergernis op het werk. Mocht jij zo iemand zijn die om de haverklap een meeting inplant, denk dan eerst goed na of dat wel zo nodig is. Soms kunnen zaken ook besproken worden per e-mail of telefoon. Nog beter: loop gewoon even langs bij die ene collega. Snel en effectief!

Problemen (van anderen) meteen willen oplossen

Ben jij die collegiale collega die altijd te hulp schiet zodra iemand een extra handje nodig heeft? Nobel van je, maar houd er dan wel rekening mee dat jij op dat moment geen tijd meer hebt voor je eigen werk. Het is dus verstandig om na te gaan of het jou wel goed uitkomt om de ander uit de brand te helpen.

