Vijf tips van Zamarra voor het schoonmaken van de contactgrill

1. Bij ons thuis wordt de contactgrill intensief gebruikt. Mijn pubers maken elke dag wel een dik belegde tosti. Ik heb hen geleerd om, als het apparaat nog warm is, er met een zachte grillborstel (OXO Good Grips) vet- en kaasresten af te vegen.

2. Meestal staat in de gebruiksaanwijzing aangegeven dat de grillplaten in de vaatwasser mogen. Dat hebben we dan ook enthousiast gedaan. Toch heb ik gemerkt dat de antiaanbaklaag daardoor veel sneller slijt en de grillplaten hierdoor eerder moeten worden vervangen omdat zo’n plaat dan gaat roesten.

3. Als de platen erg vet zijn, laat ik de contactgrill eerst minstens twee uur afkoelen voordat ik de grillplaten afwas in een sopje van heet water en afwasmiddel.

4. Bij hardnekkige vervuiling, zoals een vastgeplakt visvelletje, is weken in water met afwasmiddel nuttig. Nooit een schuurspons of schuurmiddel gebruiken, ook dit kan de antiaanbaklaag aantasten.

5. De buitenkant van de contactgrill is schoon te maken een microvezeldoek en een keukenontvetter. Vergeet niet om ook het snoer mee te nemen, dat kan behoorlijk vet worden.

