’50 dagen in quarantaine is onze grootste uitdaging tot nu toe’

Liefst 23 dagen duurde onze grootste oversteek, non-stop zeilen naar de andere kant van de oceaan. Weinig vrienden konden zich 23 dagen in een kleine ruimte voorstellen. Maar de huidige situatie, vijftig dagen in lockdown, is verreweg onze grootste uitdaging tot nu toe.

Onze twintig vierkante meter en een heerlijk ’balkon’ buiten voelen nog als een luxe. Hamsteren deden we tijdens onze reis al als de beste, elk hoekje ligt vol met eten. En ’doen als het kan’ is onze regel. Water laden, boodschappen, reserveonderdelen. Je zult net zien; de volgende keer is er een nationale feestdag, een storing in de watertoevoer, het onderdeel uitverkocht, of een coronavirus.

Het ’opgesloten’ zitten in een kleine ruimte kent iedereen nu en ook hamsteren heeft stiekem iedereen wel een beetje gedaan toch? Voor de echte wereldzeil-ervaring: zet de ventilator op de hardste stand, gooi een zak zout over je heen en duik met een regenpak onder de douche, zo wordt iedereen een beetje wereldzeiler.

Vrij volgt Nederlandse wereldzeilers. Jurre en Suus zitten met hun schip Yndeleau in lockdown op Martinique. Meer zien en lezen van dit duo kan via yndeleau.com