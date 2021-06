Kinder-ic’s Zuidwesten overbezet door ingrijpend ’wintervirus’

Kinderen kunnen benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longontsteking krijgen. Ⓒ foto 123RF

Amsterdam - Nederland kampt midden in de zomer met een epidemie van het ’winterse’ RS-virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Kinderafdelingen en zelfs kinder-ic’s in met name het zuidwesten van ons land zijn overbezet en de eerste overplaatsingen naar andere ziekenhuizen hebben plaatsgevonden.