Smaaktest: Van deze eierkoeken word je blij!

Bent u fan van plakkerige eierkoeken? Als ik een zakje met vier stuks koop, heb ik meestal na twee koeken wel genoeg en hoef ik ze voorlopig niet meer. Maar veel mensen zijn er gek op!

Ze liggen bij elke supermarkt. De eierkoek is typisch zuidelijk, ze worden dan ook wel Brabantse eierkoeken genoemd. Misschien heeft u zich weleens afgevraagd waarom ze naar ammoniak ruiken als je ze uit de verpakking haalt. Dat komt door het rijsmiddel dat bakkerijen toevoegen.

De koeken worden meestal gemaakt van eieren, zoetstof, bloem, rijsmiddel, citroenrasp en zout. Soms worden rozijnen toegevoegd. Ze hebben bovendien altijd die karakteristieke bolle bovenkant en vlakke onderkant.

Je vindt de eierkoeken in de supers gewoonlijk op twee plekken. De grote (en soms ook kleine) exemplaren liggen op de broodafdeling en zijn minder lang houdbaar. De langer houdbare koeken liggen bij de koekjes.

Dan de test! De eierkoeken waren soms gortdroog en misten ook nog eens smaak. Zo maakte huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) een slechte beurt bij de collega’s: „Heel droog, bijna beschuit.”

De ’versere’ eierkoeken van deze supers deden het wel goed. De mini-eierkoeken van Albert Heijn vond men „te flauw en kruimelig”, terwijl de langer houdbare koeken van AH prima scoorden. Heerlijck Banket van Aldi werd te droog bevonden.

Vier merken scoorden een ruime voldoende, namelijk de koeken van Vomar, Dirk/Dekamarkt, Albert Heijn en Jumbo.

In VRIJ testen we elke week een supermarktproduct. Dit keer proeven we eierkoeken die soms met water moeten worden weggespoeld...

Top 4

1. De grote eierkoeken van Vomar (in kleinverpakking) kwamen als lekkerste uit de test. „Lekker luchtig en plakkerig!” „Ook fris dankzij een vleugje citroen.” €1,79 per 320 gr (4 stuks)

2. Op een eervolle tweede plaats staat Dirk/Dekamarkt met hun grote eierkoeken in kleinverpakking. „Goede structuur, niet te droog.” €1,79 per 320 gr (4 stuks)

3. De eierkoeken van Albert Heijn (in grootverpakking) scoorden goed omdat ze zo zacht waren. „Ook zijn ze niet te zoet.” „Onderscheidende smaak, goed gebakken!” €1,39 per 360 gr (12 stuks)

4. Onze top 4 is met Jumbo (in kleinverpakking) compleet. „Lekker zacht en een duidelijke vanillesmaak.” €2,29 per 300 g (4 stuks)