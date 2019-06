Wandelen in Oostenrijks sprookje

Bij dit fenomenale uitzicht op het Montafondal voel je je erg nietig. Ⓒ Foto @rnld.jansen

Het maakt niet uit wanneer je gaat, in Oostenrijk is het altijd genieten. Adembenemende uitzichten, heerlijk eten, prachtige bergen, diepblauwe meren; er is van alles te beleven voor jong en oud. VRIJ verkende de minder bekende deelstaat Voralberg.