Stedentrip naar Gent? Dit zijn onze favoriete hotspots

’Nog helemaal niet zo lang geleden was Gent een vuile, vieze, stinkende zwarte stad.” Aan het woord is Xavier, onze vrolijke gids. Pas sinds de jaren 80 is een grootschalige restauratie in gang gezet, zo leren we.

We zijn verbaasd. Vies, vuil en stinkend zijn wel de laatste woorden die we zouden gebruiken om de stad te beschrijven: aangenaam, gezellig en sfeervol komen meer in de richting.

Wandelend door het centrum passeren we het ene na het andere indrukwekkende gebouw: van het ’schizofreen gebouwde’ stadhuis tot de immense Sint Baafskathedraal waar het wereldberoemde schilderij Lam Gods van de gebroeders van Eyck is te bewonderen. Ook imposant: het Gravensteen. Een middeleeuwse burcht middenin de stad. Al in 1180 gebouwd als symbool van macht van de graven destijds. Grappig hoe oud zich hier steeds vermengd met nieuw, denk aan streetart en hippe koffietentjes.

Een echt aanwijsbaar hart van de stad is er niet in Gent, maar pleintjes zijn er des te meer. Immer gesierd met gezellige terrassen en met elkaar verbonden door schattige straatjes met vele hippe winkeltjes.

„Veel van die pleinen waren nog niet zo lang geleden parkeerplaatsen. Maar inmiddels is de binnenstad autoluw en zijn voetgangers en fietsers hier koning”, vertelt Xavier die als een lokale bekendheid onderweg de ene na de andere Gentenaar groet.

Standbeeld van de Gebroeders van Eyck, met daarachter de Sint-Baafskathedraal.

Hij wijst op een beeldhouwwerk op de gevel van een voormalige cipierswoning: een man drinkend aan de borst van een vrouw. Een voorstelling die op het eerste gezicht de wenkbrauwen doet fronsen, maar de man blijkt een gevangene veroordeeld tot de hongersdood die door zijn dochter met haar melk wordt gevoed en daardoor zijn beproeving overleefd.

Onze gids van Vizit Gent schept er lol in om ons zoveel mogelijk van dit soort bijzondere weetjes en anekdotes te vertellen. „We vertellen je alles over de stad, maar wel met een knipoog en vaak wat extra’s”, legt hij uit.

Dat blijkt ook bij de volgende stop, een historisch snoepwinkeltje gevestigd in het oudste pand van de stad (1696). Terwijl we ons voor de etalage staan te verlekkeren, tovert Xavier een sleutel uit zijn zak. „Ik ken de eigenaren”, knipoogt hij. Binnen krijgen we een Gentse neus in onze handen gedrukt, een lokale specialiteit. „De kwaliteit luistert nauw. Zijn ze niet meer vers, dan zijn ze lang niet zo lekker. Hier verkopen ze de beste van de stad.”

Water speelt al sinds jaar en dag een hoofdrol in de stad.

De naam Gent komt van Ganda, het Keltische woord voor samenvloeiing; de stad is ontstaan op de plek waar de rivieren Leie en de Schelde samenkwamen. Die strategische plek aan het water bracht de stad in het verleden veel welvaart en vandaag de dag nog zijn gezelligheid. Mensen verzamelen zich bij de Gras- en Korenlei waar de terrassen langs het water vol zitten met locals, toeristen en natuurlijk studenten die de stad hun gezicht geven. We ploffen neer op het terras en kijken naar de voorbijvarende rondvaartboten Hier zitten we voorlopig nog wel even goed.

Een van de vele streetartuitingen.

Doen!

Meesterwerk

Het wereldberoemde schilderij Lam Gods.

De aanbidding van het Lam Gods van de Vlaamse Gebroeders van Eyck werd geschilderd in Gent en is een van de meest invloedrijke schilderijen uit de kunstgeschiedenis. Het schilderij kent een roerige geschiedenis dat in de Sint-Baafskathedraal aan de hand van een 3D-vertelling in geuren en kleuren uit de doeken wordt gedaan. Ondertussen vergaap je je aan de indrukwekkende en grootse kathedraal waar het schilderij na zoveel eeuwen eindelijk rust heeft gevonden.

sintbaafskathedraal.be

Concept stores

Natuurlijk is er in het grootste winkel-wandelgebied van België een grote winkelstraat waar alle ketens zijn vertegenwoordigd, maar voor de pareltjes bezoek je de straatjes parallel aan de Veldstraat. Je vindt er een keur aan mode-, designwinkels en conceptstores. Shop leuke cadeau’s bij PIET Moodshop of maak bij Miglot je eigen parfum.

Markten

Vooral in het weekend wandel je zo van de ene markt naar de andere. Zo is er de Vrijdagmarkt die al sinds de 13e eeuw bestaat. Je vindt er allerlei lokale lekkernijen. Wandel door naar de tweedehands- en brocantemarkt Bij Sint-Jacobs, de boekenmarkt op Aluinlei en de wekelijkse kunst- en ambachtenmarkt op de historische Groentenmarkt. Bij de Oude Beestenmarkt verkopen ze kleine huisdieren en tweedehands spullen. Een overzicht van alle markten vind je op visitgent.be/markten

Spannende expo

Alles leren weten over het mannelijk geslachtsdeel? Het Gents Universiteits Museum heeft er tot en met januari een expo over. In Phallus. Norm& Vorm wordt de penis van alle kanten belicht: van kunst tot wetenschap en alles ertussenin. gum.gent

Stadsmuseum

Lopen over een luchtfoto van de stad.

In STAM, het stadsmuseum van Gent, leer je alles over de boeiende geschiedenis van de stad die rond 1500 tot één van de belangrijkste van Europa behoorde. De levensgrote luchtfoto van 300 vierkante meter waar je overheen kunt lopen is echte eyecatcher.

Vanuit het centrum wandel je naar het museum via de Nederkouter, een straat met veel leuke eettentjes, winkels en conceptstores.

stamgent.be

Eten, drinken, slapen

Hotspot

Hotspot Yalo is behalve een hotel ook een restaurant en bar.

Net een jaar open, maar niet meer weg te denken; Yalo is dé hotspot van Gent. Behalve boutiquehotel, is het ook een restaurant (aanrader!) en cocktailbar. Ook vind je er de enige rooftopbar in het centrum van de stad.

yalohotel.com

Snoepgoed

Boterspekken, suikerharten, nonnebillen; Temmerman, het oudste snoepwinkeltje van Gent is een feest voor de zintuigen en bovendien gevestigd in een van de mooiste pandjes van de stad, daterend 1696. Proef vooral ook de Gentse neuzen, want die zijn volgens onze gids nergens lekkerder dan hier.

temmermanconfiserie.be

Jeneverfeestje

Getipt door meerdere Gent-kenners: ’t Dreupelkot. Authentieker dan bij deze bruine kroeg met zijn 200 soorten jenever (in ’t Vlaams: dreupel) wordt het niet.

druppelkot.be

Unieke biertjes

Een bezoek aan Gent is niet compleet zonder een bierproeverij. Het aanbod is reuze. In Hal 16, een foodhall in een oude opslagplaats aan de haven, bezochten we het brouwcafé van Dok Brewing Company. Deze bierbrouwer maakt nooit twee keer hetzelfde, dus je drinkt er altijd iets unieks.

facebook.com/hal16doknoord

Hemels

Gent noemt zich de veggie hoofdstad van Europa en het moet gezegd, als vegetariër kom je er niets te kort. We kwamen terecht bij Epiphany’s kitchen, een restaurant dat zich heeft gespecialiseerd in de vegan keuken. Je kunt er wel vragen om vlees of vis als toevoeging, maar de gerechten waren zo smaakvol dat dat geenszins nodig bleek.

De cocktails zijn een aanrader!

epiphanyskitchen.com

Oesters

Het weekend goed beginnen? Doe dan als de Gentenaren zelf en bezoek De Blauwe Kiosk op de Kouter voor oesters en champagne, of ander lokaal lekkers dat ze hier verkopen.

deblauwekiosk.be

Chocolade

De chocolade van Van den Bouhede.

Luxe chocolatiers vind je op bijna elke straathoek terug. Loop vooral eens binnen bij Vandenbouhede; in de winkel in de Mageleinstraat is het vergapen aan de vele onweerstaanbare pralines. We proefden er een heerlijke met chili en mango. Leuk is ook dat je vanaf de glazen reling boven live kunt zien de kunstwerkjes beneden worden gemaakt.

chocolaterie-vandenbouhede.be

Vurig

Bij Bar Bask komen de vlees-, vis- en schaaldiergerechten rechtstreeks van de asador, oftewel de Baskische grill. Hier doen ze aan shared dining, dus de pintxos (Baskische variant van tapas) en alle het andere lekkers dat hier is te krijgen, deel je met elkaar.

barbask.be

Handig: Citycard

Handig: met de CityCard Gent krijg je toegang tot (of korting op) vele musea en maak je gratis gebruik van de trams en bussen in het centrum. Het geeft je recht op 1 dag fietshuur of een boottocht met gids. Je koopt de kaart voor 48 uur (€38) of 72 uur (€44).

visitgent.be