Op vakantie met de auto? Zo voorkom je een van de grootste ergernissen

44 procent van de Nederlanders gaat dit jaar met de auto op vakantie, zo blijkt uit onderzoek van Allianz onder 1179 respondenten. De online verzekeraar wilde onder meer weten waarom zo veel mensen kiezen voor een autovakantie. 26% doet dit vanwege het milieu, 13% geeft zelfs aan last te hebben van vliegschaamte.

De meeste mensen (68%) rijden naar de vakantiebestemming omdat zij dat de makkelijkste manier vinden om de bestemming te bereiken. Voor 24% speelt voornamelijk geld een rol: deze mensen stellen dat autorijden goedkoper is dan reizen per trein of met het vliegtuig. De drukte op het vliegveld is voor veel mensen ook een reden om met de auto op vakantie te gaan: 15% zit liever (lang) in de auto dan op een drukke luchthaven.

Top 5 ergernissen

Toch kleven er ook nadelen aan zo’n autovakantie. Dit is een top 5 van de meest voorkomende ergernissen, volgens het onderzoek van de online verzekeraar.

1. Files

2. Onduidelijke verkeersregels in het buitenland

3. Dat je iets vergeten bent

4. Onduidelijke routes in het buitenland (verdwalen)

5. Ruziënde kinderen op de achterbank

Tips

Wil je de rit zo ontspannen mogelijk houden? Vijf tips om de kinderen op de achterbank zo lang mogelijk tevreden te houden.

1. Zorg voor entertainment

Neem voldoende activiteiten en entertainment mee om de kinderen bezig te houden tijdens de reis. Denk aan boeken, kleurboeken, puzzels, spelletjes of zelfs een draagbare dvd-speler met favoriete films.

2. Plan regelmatige pauzes

Maak regelmatig stops tijdens de reis, zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen en even kunnen ontspannen. Kies rustige plekken waar ze kunnen rennen of spelen om stoom af te blazen.

3. Creëer persoonlijke ruimte

Probeer de kinderen wat ruimte te geven op de achterbank. Geef ze elk een eigen plekje en zorg ervoor dat hun persoonlijke bezittingen binnen handbereik zijn, zodat ze zich comfortabel voelen.

4. Stel spelregels op

Maak duidelijke afspraken over gedrag en respecteer elkaars ruimte. Moedig positieve interactie aan en leg uit dat het belangrijk is om geduldig en vriendelijk te zijn tijdens de reis.

5. Speel gezamenlijke spelletjes

Introduceer leuke en interactieve spelletjes die de kinderen samen kunnen spelen, zoals "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet", woordspelletjes of het vertellen van verhalen. Dit helpt om een gezellige sfeer te creëren en de kinderen betrokken te houden.