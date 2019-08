Recept van de dag: appelgelei rijkdom

Zondagmorgen, de zon straalde over de dijk, links en rechts voormalige boerderijen, nu schattige huisje en dan een vrouw met de voeten in de klei. Er stond: “Pruimen te koop. En Koffie.” Ik wilde allebei. Ze had ook zakken appels. Die mocht haast voor niks meenemen. “Dat is val,” zei ze en ik had maar te begrijpen wat val is. Jullie weten het nu ook.

Intens geluk daar op de dijk. En nu goed nieuws bij slecht nieuws, onrijpe valappels maken lekkerdere gelei dan rijpe appels. Onrijpe appels bevatten meer pectine.

Nodig:

• 2 kilo onrijpe valappels

• schil van 1 citroen

• zoveel suiker als je sap hebt verkregen

Bereiden:

Appels wassen. In stukken snijden, rotte plekken weghalen. Met een halve liter water opzetten, citroenschil erbij. Met deksel erop koken. Dan een linnen doek in een zeef leggen en de appelbrij erin storten en zacht uitdrukken.

Vang het sap op, meet hoeveel je hebt en voeg precies zoveel suiker toe. Hoe jonger de appel hoe korter koken, hoe rijper hoe langer. Van 20 tot 40 minuten. En de rest, schone potjes natuurlijk, ingieten, deksel erop, omdraaien en laten afkoelen. Je eigen appelgelei, wat een bezit!