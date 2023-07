Hollands Glorie in de Galapagos Archipel: dit cruiseschip wordt gezien als de ultieme Tesla van de Stille Oceaan

Het expeditie-cruiseschip is speciaal ontworpen voor de unieke 8000 km2 eilandengroep in de Stille Oceaan, deel uitmakend van de republiek Ecuador. Gebouwd door de Hollandse scheepswerf De Hoop, heeft de Flora inmiddels de harten van natuurliefhebbers gestolen.

Kenmerkend voor het schip is de ’stompe’ boeg, bedoeld om golfslag te reduceren. Een dynamisch positioneringssysteem zorgt ervoor dat er geen ankers hoeven te worden neergelaten, dit ter bescherming van de zeebodem. Even hightech zijn de stabiliseringsinstallaties, dubbele machinekamers, zonnepanelen en de waterzuivering aan boord, waardoor de Flora volledig zelf-supporting is en de maximaal honderd passagiers nooit last hebben van golfslag of zeeziekte.

Ⓒ Celebrity Flora

Gezagvoerder Patricio Jaramillo zegt dat de Nederlandse scheepsbouwers de ultieme ’Tesla van de Stille Oceaan’ hebben gecreëerd. Zo kan de 102 meter lange Flora in amper vier minuten tijd 360 graden om haar as draaien. De kapitein is 65 maar heeft nog enkele jaren bijgetekend om tot zijn pensionering op de Flora te kunnen blijven varen.

Ⓒ Marjolein Schipper

Patricio Jaramillo, op de brug van zijn schip: „Het is geweldig met de in Nederland gebouwde Flora internationale gasten de Galapagos Archipel kunnen laten zien zonder de zo kwetsbare natuur hier te belasten. Door haar unieke eigenschappen is dit schip ook de favoriete speelgenoot van veel wildlife.”

Hij vervolgt: „Deze week zwom een school van meer dan 200 dolfijnen voor en naast ons mee. Op zo’n moment laat ik het schip om haar as draaien, waardoor de dolfijnen -mijn favoriete dieren in zee- extra lang met de Flora kunnen spelevaren.”

Als we in een van de vele baaien van de archipel arriveren en er een olijke en bijzonder uitgedoste vogel laag overvliegt, zegt de kapitein: „En dat is mijn favoriet in de lucht! De Blue Footed Booby. Kijk toch naar die blauwe pootjes onder dat sigaarvormige lichaam!”

Ⓒ Marjolein Schipper