Kookboek getest: Snelle arabische hap ( + recept falafelwafels met bietensalade)

„Wees eerlijk: voor een zoete wafel met topping van rood fruit en honing mogen ze jou toch ook ’s nachts wakker maken? Probeer ook eens wat nieuws, want een hartige wafel is minstens zo lekker!” Zo probeert de Marokkaans-Nederlandse chef Mounir Toub de falafelwafel uit zijn boek Snel Arabisch aan de man te brengen. Het is echter niet een liefde voor zoete wafels die mij aanzet tot het kiezen van dit recept. Enkele jaren geleden, bij het ter ziele gaan van ons stokoude tosti-ijzer, schaften we een gecombineerd tosti- en wafelijzer aan.

Ontelbare tosti’s met wisselende vullingen produceerden we al met dat ding, maar de verwisselbare platen voor wafels? Die kwamen nooit eerder uit de kast. Een uitgelezen moment dus om ze eindelijk te gebruiken. Bovendien ben ik een liefhebber van de kruiden en specerijen die de Midden-Oosterse keuken rijkelijk gebruikt. Een boek vol snelle versies van Arabische gerechten die in hun traditionele vorm wel wat tijd in beslag nemen, is een welkome aanvulling voor mijn kookboekenverzameling. Voor de hand liggende gerechten zoals tajine, köfte, hummus en kebab komen allemaal aan bod, maar ook Arabisch geïnspireerde versies van gerechten uit de wereldkeuken krijgen hun plaatsje, patatas bravas met een Marokkaanse twist bijvoorbeeld of een sloppy ToubToub: een vegetarische variant van het Amerikaanse broodje sloppy Joe. De foto’s ogen aanlokkelijk.

En die falafelwafeltjes? Of ik er ’s nachts voor uit mijn bed zou komen? Als een best lekker ontbijt op bed mag mijn echtgenoot ze zeker komen presenteren, maar dan liefst pas nadat ik ’s morgens vanzelf wakker ben geworden.

Rest mij nog een tip voor Chef Toub: een toefje zure room als extraatje bij de wafels zou het nog lekkerder en vooral iets minder droog maken.

Recept: Falafelwafel met rodebietensalade

Voor 4 personen, Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

Voor de falafelwafel

- 1 el olijfolie, plus extra om in te vetten

- 400 g gekookte kikkererwten

- 1/2 bos bladpeterselie, gewassen en gedroogd

- 1/4 bos verse koriander, gewassen en gedroogd

- 1 rode ui, in parten W zout en versgemalen zwarte peper

- rasp en sap van 1 biologische citroen

- 2 eieren

- 150 g zelfrijzend bakmeel

Voor de rodebietensalade

- 500 g gekookte rode bieten, in blokjes

- 1 rode ui, in halve ringen

- 1/2 bos bladpeterselie, gewassen, gedroogd en gesneden

- 25 ml natuurazijn

- 25 ml extra vierge olijfolie

- zout en versgemalen zwarte peper

Extra nodig

- wafelijzer

- keukenmixer

Voorbereiding

Weeg en meet alles nauwkeurig af en zet het netjes klaar. Verhit een wafelijzer voor (zie tip).

Bereiding

Doe de kikkererwten zonder vocht met alle overige ingrediënten voor de wafels in een keukenmixer en maal ze in 3 minuten helemaal fijn.

Schep een beetje van het kikkererwtenmengsel in het wafelijzer en bak zo alle falafelwafels. Bewaar ze na het bakken in een schone droge theedoek zodat ze iets zachter worden. Meng de biet met de ui, peterselie, azijn en extra vierge olijfolie en breng op smaak met zout en peper.

Leg een falafelwafel op een bord en schep er een beetje van de rodebietensalade op. Dek af met een falafelwafel en geniet ervan!

Tip

Vet het wafelijzer goed in met bakspray of een beetje olie, anders blijven de wafels plakken.