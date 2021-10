Premium Sport

Rico Verhoeven na gladiatorengevecht in Gelredome: ’Dit is waar ik voor gemaakt ben’

Het Gelredome liet zich zaterdag als strijdtoneel het best vergelijken met het Colosseum in de tijd van het oude Rome. De 18.000 toegestroomde vechtsportfans kregen in het Arnhemse voetbalstadion ‘brood en spelen’ en zagen een gevecht op leven en dood. In een bloedig gladiatorengevecht, dat een plek...