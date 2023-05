Woontrend Zo creëer je een moderne pottentuin

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ga eens voor andere soorten dan de geijkte planten. Ⓒ foto Getty Images

Elke week behandelen we woon- en tuinvragen van lezers. Vandaag: Tot vorig jaar had ik altijd petunia’s en geraniums in potten in de tuin staan. Een beetje saai. Hoe kan ik een modernere ’pottentuin’ maken?