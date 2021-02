Avocado’s zijn populair, maar hoe gezond zijn ze eigenlijk?

Naar schatting wordt er in Nederland jaarlijks per persoon 2,2 kilo avocado's gegeten. Niet zo gek, want deze vrucht (ja, dat is het) zit boordevol voedingsstoffen, waarvan de belangrijkste misschien wel de gezonde vetten zijn.

Annalena Hartmann, Intergrative Nutrition Coach bij Naela Health: „Een avocado bevat veel goede, zogenoemde onverzadigde vetten. Vetten zijn de bouwstenen van onze hormonen, helpen ons om vitaminen en mineralen uit eten op te nemen en zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen.”

Naast vetten zijn avocado’s rijk aan vezels, eiwitten, mineralen en vind je er onder andere vitamine B, E en K in terug. „Door deze combinatie aan voedingsstoffen zorgt ’ie ervoor dat onze bloedsuikerspiegel stabiel blijft; daardoor voelen we ons energiek en verzadigd na het eten.”

Hulpmiddel voor het lichaam

De advocaatpeer, zoals een avocado ook wel wordt genoemd, heeft een positieve uitwerking op het lichaam. Volgens Hartmann brengt het bijvoorbeeld het slechte (LDL) cholesterolgehalte omlaag. „Maar ook beschermen avocado’s je zenuwstelsel en cognitieve systeem, kunnen de vetzuren helpen bij gewrichtsklachten en krijgt je immuunsysteem een boost door alle voedingsstoffen”. Onbewust doet de groene rakker dus veel goeds voor je lichaam.

Vooral niet overdrijven

Restaurants waar alles is gemaakt van avocado: het ziet er allemaal prachtig uit, maar ook voor avocado’s gaat op dat je ze beter niet ongelimiteerd kan eten. Een halve per dag wordt aangeraden. „Vetten bevatten namelijk meer calorieën (9 kcal per gram) dan koolhydraten of eiwitten (4 kcal per gram)”, weet Hartmann.

Een gemiddelde avocado bevat al snel rond de 250 calorieën en 21 gram vet. Sommige voedingsexpert raden aan niet meer dan 30 gram vet per dag binnen te krijgen. Met een hele avocado zit je daar al bijna aan. Desondanks is het stempel dikmaker onterecht, vindt Hartmann.

Milieu

Hoe lekker en gezond (met mate dus) ze ook zijn; wat betreft duurzaamheid scoort de avocado minder hoog omdat ze uit andere delen van de wereld moeten worden gehaald en dat levert dus milieubelasting op.

Het overgrote deel van de geimporteerde avocado’s in Nederland is bestemd voor de export naar andere landen in de Europese Unie. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste importeur van avocado's ter wereld.