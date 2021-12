Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgmedewerkers merken impact van coronacrisis op privéleven: ’De druk thuis is hoog’

Door Marcel Vink

Renske en Bob de Jong met hun kinderen: „We kúnnen simpelweg niet uitvallen.” Ⓒ foto frans PAALMAN

De lichamelijke en psychische gezondheid van zorgmedewerkers in coronatijd baart steeds meer zorgen, blijkt uit onderzoek van stichting IZZ onder ruim 1100 Nederlanders met een naaste in de zorg. Veel werknemers merken zelf dat de impact op hun privéleven in deze turbulente tijd enorm is. „De druk is thuis heel hoog”, zegt woonbegeleider Renske de Jong.